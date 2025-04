Umsturzpläne von "Reichsbürgern": Drei Männer festgenommen

In Bayern und Österreich sind drei Männer festgenommen worden, die sich an Umsturzplänen der "Reichsbürger"-Gruppierung "Vereinte Patrioten" beteiligt haben sollen. Fünf Mitglieder dieser Organisation standen in Rheinland-Pfalz bereits vor Gericht. Dies teilten die Generalstaatsanwaltschaft München und das Bayerische Landeskriminalamt mit.

Drei Festnahmen und Waffenfunde

Die drei Deutschen im Alter von 59, 61 und 70 Jahren wurden am Dienstag in Hof, im Raum Aschaffenburg sowie in Oberösterreich festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, sich ab März 2022 mit Teilen der Führungsriege der Organisation "Vereinte Patrioten" getroffen zu haben. In einer Parallelregierung hätten sie verschiedene Ämter übernehmen sollen.

Die Festnahmen waren von Durchsuchungen begleitet, dabei sei eine einstellige Anzahl von Waffen sichergestellt worden. Die drei Beschuldigten kamen in Haft. Ihnen wird die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung und die Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens vorgeworfen.

Mitglieder der Gruppierung zu Haftstrafen verurteilt

Im vergangenen Monat hatte das Oberlandesgericht Koblenz fünf Mitglieder der Gruppierung zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Das Gericht war davon überzeugt, dass die "Vereinten Patrioten" einen mehrwöchigen Stromausfall verursachen, Gesundheitsminister Karl Lauterbach entführen und eine neue Verfassung nach dem Vorbild des Kaiserreichs einführen wollten.