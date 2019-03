Umstrukturierung bei Kronacher Fernsehgeräte-Hersteller Loewe

Die Wirtschaftlichkeit des Kronacher Fernesehherstellers Loewe soll verbessert werden. Das teilte das Unternehmen mit. Konkret bedeutet das, dass beispielsweise die Verwaltung schlanker werden soll. Marketing und Software-Entwicklung sollen hingegen gestärkt werden.

Ungewissheit über Arbeitsplätze

Inwiefern die Umstrukturierungen Auswirkungen auf Arbeitsplätze der 460 Mitarbeiter vor Ort haben, konnte Loewe-Geschäftsführer Ralf Vogt im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk noch nicht sagen. Zwei Jahre soll dieser Prozess dauern. Begonnen hat er bereits Anfang dieses Jahres. Am Ende soll eine Effizienz-Steigerung von rund zehn Prozent stehen.

Produktion ausgliedern

Die Produktion, also die Loewe-Fabrik, soll in eine eigene GmbH ausgegliedert werden. Das würde branchenübergreifend Möglichkeiten eröffnen, so der Geschäftsführer. Mit dem japanischen Handels- und Technologieunternehmen Toyoichi hätte Loewe bereits einen guten Partner für diese GmbH. Es bestehe aber die Möglichkeit, dass weitere Partner aus dem regionalen oder überregionalen Bereich einsteigen können, so Vogt weiter. Die Premium-Produkte sollen weiter in Kronach hergestellt werden.

Neue Kunden gewinnen

Loewe will außerdem den Bereich Audio weiterentwickeln und damit neue Kunden erreichen. Neue Bluetooth-Lautsprecher würden beispielsweise auch junge Kunden ansprechen, heißt es weiter. Dazu kommt das komplett vernetzte Home-Entertainment-Sytem. Weiter soll es Geräte geben, die personalisiertes Sehen und Hören ermöglichen. Mit einer Software passt das Home-Entertainment-System den Klang an die Hörfähigkeit des Kunden an. Um diese Technik zu entwickeln, ist Loewe eine Kooperation mit einem Berliner Unternehmen eingegangen, das Hörprofile zusammen mit der Berliner Charité entwickelt.