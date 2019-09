Umstrittenes Weinhotel Volkach geht in Betrieb

560 Bürger aus Volkach hatten sich dafür vorab Tickets in der Tourist-Info geholt. Die Reaktionen der Neugierigen waren gestern, beim Rundgang durch das Hotel, überwiegend positiv. Viele loben die Umsetzung des Themas „Wein - von der Hotel-Lobby bis in jedes einzelne Zimmer. Es gibt aber auch kritische Stimmen. Einzelne sprachen gestern erneut von einem „Schwarzbau“ oder einem Klotz in der Landschaft. Andere sind skeptisch, ob es mit der Zufahrtsstraße aus den Sechziger Jahren nicht auf Dauer zu Problemen kommt, zwischen Anliegern und Hotelgästen.

Große Investition in Volkach

Das Landratsamt Kitzingen hatte in der Bauphase Änderungen am Hotel nachträglich genehmigt. Peter Heidecker hat in das Weinhotel 23 Millionen Euro investiert und ist vom Erfolg überzeugt. Heidecker hatte 2015 in Volkach das Weingut Römmert gekauft und es inzwischen für sieben Millionen Euro komplett umgebaut.

"Die Idee war, den Gästen des Weingutes auch gleich vor Ort die Möglichkeit zur Übernachtung zu bieten - so kam es zum Weinhotel gegenüber - mitten in den Weinbergen." Investor Peter Heidecker

Den Hotelbau bezeichnet Heidecker als schwere Geburt: Es gab Kritik in der Bevölkerung und Anliegern. Drei benachbarte Winzer hatten sogar geklagt. Doch den Weg bis zum Bundesverwaltungsgericht nach Leipzig geht nun niemand mehr. "So was kostet Geld - das kann ich mir einfach nicht leisten", sagt Thomas Jäcklein, einer der Kläger.