Umstrittenes Video: Unterallgäuer Landrat distanziert sich

Das Narrativ der Corona-Leugner weiter verbreitet?

In dem Video gibt es auch falsche Aussagen. So behauptet ein Gastronom pauschal, dass finanzielle Hilfen für die Gastronomie nie angekommen seien, was nicht zutrifft. Ein Unternehmer äußert verallgemeinernd, dass die Dringlichkeit der wirtschaftlichen Probleme von "der Politik bewusst ignoriert werden". Formulierungen wie diese erinnern stark an das Narrativ von Verschwörungstheoretikern, dass die Corona-Pandemie eine Verschwörung von Eliten sei, die bewusst einen wirtschaftlichen Zusammenbruch herbeiführen wollten. Der Duktus des Films vermittelt den Eindruck, dass eine Diskussion über die Corona-Maßnahmen in Deutschland unterdrückt würde.

Alex Eder distanziert von einzelnen Begriffen

Eder distanzierte sich gegenüber dem BR von Begriffen wie "Gesundheitsdiktatur" und "staatstreuen Medien". Gleichzeitig stellt er sich aber hinter Aussagen einzelner Unternehmer. Doch pauschalisierende und eine Verschwörung andeutende Aussagen wie, dass "die Politik bewusst" Warnsignale aus der Wirtschaft nicht ernst nehme, sieht der Freie Wähler unproblematisch und weicht aus: "Dass beinahe ein Jahr später (nach Ausbruch der Pandemie in Deutschland) aus der Sicht der Unternehmer hier die Messlatte der Ansätze auch mal hinterfragt werden muss, ist meiner Meinung nach nachvollziehbar. Diese Rückkopplung der Gesellschaft ist ein Mehrwert für die Politik; über Formulierung (sic!) lässt sich immer streiten", so Alex Eder.

Pauschal-Kritik an Medien: laut Eder ein "Hilferuf"

Auch von der im Video geäußerten pauschalen Kritik, dass Medien nicht ausgewogen berichteten, distanziert sich der Freie Wähler nicht: Er habe im Vorfeld drei der im Video aufgezeichneten Unternehmer persönlich gesprochen, die sich wegen der wirtschaftlichen Beschränkungen "am Rande ihrer Existenz" sehen. Sie hätten ihm gegenüber die Meinung geäußert, dass "weder die verschiedenen politischen Ebenen noch die Medien" ihre Bedenken ernst nähmen. Deswegen habe er Ihren "Hilferuf" mit seinem Post aufzeigen wollen.

Unternehmer im Video offenbar von Schließungen betroffen

In dem Video kommen Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Raum Neu-Ulm zu Wort, die meisten von ihnen arbeiten den Bauchbinden nach für Betriebe, die von den derzeitigen Schließungen direkt betroffen sind. Gefragt danach, was "die Politik" jetzt besser machen könnte, macht Eder keine konkreten Vorschläge, sondern verweist auf die Unternehmer, die im Film zu Wort kommen: Sie wollen seiner Meinung nach "mehr Eigenverantwortung" übernehmen, was den Infektionsschutz anbelangt. "Meine Botschaft war lediglich, die Sorgen ernst zu nehmen und in den Diskurs über die Verhältnismäßigkeit noch stärker einzusteigen."

Geteiltes Echo auf Post: Kein Kontakt zum Wirtschaftsministerium

Dies dürfte dem Landrat gelungen sein: Auf seiner Facebook-Seite findet sich Lob für seine klare Haltung, aber auch Kritik, dass er die Spaltung der Gesellschaft bezüglich der Corona-Maßnahmen mit dem Teilen des strittigen Posts vorantreibe.