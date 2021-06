Umstrittenes Projekt: Therme in Lindau eröffnet

In der Reutiner Bucht in Lindau gibt es nun mehrere Saunen, ein Solebecken, Dampf- und Sprudelbäder, eine Wasserrutsche, mehrere Schwimmbecken im In- und Außenbereich sowie ein Fitnessstudio. In den vergangenen Jahren hatten Anwohnerinnen und Anwohner sowie Naturschützerinnen und Naturschützer gegen das Projekt geklagt. Die Lindauer Bürgerinnen und Bürger sagten in einem Entscheid vor rund vier Jahren aber grundsätzlich "Ja" zu einer Therme.

Teil des alten Bades integriert

Ein wichtiger Punkt für die Stadt war, dass ein Teil des alten Eichwald-Strandbades erhalten bleibt – dieser Teil ist nun in die Thermenlandschaft integriert. Familien können dort für 30 Euro am Tag sowohl im Bodensee baden als auch das 50-Meter-Schwimmbecken und einen Kioskverkauf nutzen.

Für das Strandbad zahlen Kinder drei Euro pro Tag, Erwachsene fünf Euro. Etwas teurer ist der Zugang zum Wellnessbereich: Eine Tageskarte für die Therme kostet 30 Euro, mit Zugang zur Sauna nochmal fünf Euro extra.

45 Millionen Euro Gesamtkosten

Die Eröffnung war wegen der Corona-Pandemie um einige Wochen verschoben worden. Der Gesamtbau mit rund 600 Parkplätzen in der Nähe hat nach Angaben von Investor Andreas Schauer rund 45 Millionen Euro gekostet. Die Stadt Lindau bezahlte davon 14,4 Millionen für das Sport- und Familienbad.

Betreiber der Therme ist die "Schauer & co GmbH", der mehrere Wellnessbäder in der Schweiz und in Deutschland gehören. Sie macht eigenen Angaben zufolge einen Jahresumsatz von 50 Millionen Euro.