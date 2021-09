Umstrittenes Projekt: Amberg stimmt über Bürgerspital ab

Auf dem Gelände des ehemaligen Bürgerspital-Areals ist momentan ein Neubau geplant. Dort soll Platz für circa 50 Wohnungen, Einkaufsmöglichkeiten, Dienstleister und eine Tiefgarage sein. Und das direkt an der Fußgängerzone in Amberg, zwischen Marktplatz und Hauptbahnhof am Anfang der Innenstadt. Gegen diese Pläne wehren sich nun jedoch einige Bürger.

Bürgerentscheid gegen "Brutalarchitektur"

Die Interessengemeinschaft "Menschengerechte Stadt Amberg" will das Bauwerk durch ihren Bürgerentscheid unter dem Titel "Keine Brutalarchitektur in der historischen Altstadt" stoppen. Der Bürgerentscheid basiert auf einem Bürgerbegehren. Ihre Kritik: Das Bauwerk sei zu groß, es werde zu wenig auf Denkmal- und Klimaschutz sowie auf das Stadtbild geachtet.

Alternativvorschläge, was mit dem Areal sonst geschehen sollte, gibt es viele, doch diese sind nicht Thema der Abstimmung. Die Beteiligten des ersten Bürgerentscheids wollen mit der Planung ergebnissoffen von Neuem starten.

CSU und ödp halten dagegen

Der zweite Bürgerentscheid basiert auf einem Ratsbegehren der Stadtratsfraktionen CSU und ödp. Ihr Titel: "Ja zum Leben-AM-Spitalgraben - Für ein Ende des Stillstandes". Sie wollen das Projekt wie geplant umsetzen.

Für die Neubebauung des Bürgerspitalareals schrieb die Stadt Amberg einen Wettbewerb aus, den die Projektentwickler "Ten Brinke" mit Niederlassung in Regensburg gewonnen haben. Baubeginn soll bereits im Frühjahr nächsten Jahres sein. Die Fertigstellung ist bis 2024 geplant.

34.000 Personen wahlberechtigt

Wahlberechtigt beim Bürgerentscheid sind rund 34.000 Bürgerinnen und Bürger. Dabei dürfen auch, anders als bei der Bundestagswahl, in Amberg lebende EU-Bürgerinnen und Bürger abstimmten. Damit der Entscheid zählt, müssen zwanzig Prozent der Wahlberechtigten eine Mehrheit bilden. Doch dies dürfte bereits erreicht sein, denn knapp 7.000 Stimmen für den Bürgerentscheid sind bereits per Briefwahl eingegangen. Die Stimmen sollen am Sonntag ausgezählt und nach den Ergebnissen der Bundestagswahl verkündet werden.