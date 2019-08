Umstrittenes PAG: Kommission präsentiert Abschlussbericht

Im Mai 2018 verabschiedete die damalige CSU-Mehrheit im bayerischen Landtag das sogenannte Polizeiaufgabengesetz (PAG). Es weitet die Befugnisse der Polizei im Freistaat aus, erleichtert etwas das Abhören von Telefonen und Messenger-Diensten, die Durchsuchung von Personen oder die sogenannte Präventiv-Haft. Begleitet wurde das PAG von teils heftigen Protesten.

Die Kritiker des Gesetzes stören sich besonders am im Gesetz verwendeten Begriff der "drohenden Gefahr". Dieser erlaube schon bei einfachen Delikten ohne klar formulierte Kriterien schwerwiegende Eingriffe in die Grundrechte. Dem bayerischen "NoPAG"-Bündnis gehören über 90 Organisationen an, darunter etwas die bayerische SPD und die Jungen Liberalen in München.

Als Reaktion auf die Kritik - teilweise demonstrierten in München Zehntausende gegen das PAG - berief das Innenministerium kurz nach der Verabschiedung des Gesetzes eine sechsköpfige Kommission. Diese übte bereits im Januar vorsichtige Kritik am PAG. Am heutigen Freitag übergibt der Kommissionsvorsitzende Karl Huber, früherer Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs, den Abschlussbericht an Innenminister Joachim Herrmann (CSU).

Verfassungsgericht prüft Normenkontrolle

Das bayerische PAG-Gesetz führte schließlich auf Bundesebene sogar zu einem ungewöhnlichen Zusammenschluss: Die Fraktionen von FDP, Grünen und Linken haben vor rund einem Jahr eine Normenkontrollklage am Bundesverfassungsgericht eingeteilt. Wann die Karlsruher Richter ihre Entscheidung verkünden, ist laut einer Sprecherin des Verfassungsgerichts bisher offen.