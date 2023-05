Umstrittenes Kunstwerk "Sichtung" wird in Unterammergau abgebaut

Phallus-Symbol

Der Turm würde aussehen wie ein Fabrikschlot und an ein Phallus-Symbol erinnern - so die kritischen Stimmen. Außerdem ist der Turm fast so hoch wie die 35 Meter hohe St. Nikolaus Kirche in der Gemeinde. Das stählerne Kunstwerk musste sich von Anfang an den kritischen Stimmen stellen. Ist es Kunst, oder nicht? Christian Zott sagt ja: "Einmal ist es meisterlich und zweitens regt es zur Diskussion an. Zwei Argumente, dass es Kunst ist."

Vize-Bürgermeister Michael Buchwieser (Freie Wählerschaft) kann die Kritik dagegen nachvollziehen, da Zott "vorab nicht die Bevölkerung und nicht die Gemeinde für das Aufstellen des Turms informiert hat." Das musste Zott nicht tun, weil er den Turm als "fliegenden Bau" für sechs Monate beim Landratsamt Garmisch-Partenkirchen angemeldet hat, die sich um solche Angelegenheiten kümmern. Als solcher darf ein Bau drei bis maximal sechs Monate über an einem Ort stehen, bevor er dann an einen anderen sozusagen "weiterfliegen" muss. Kurz darauf begannen in der Gemeinde die ersten Streitereien.

Gemeinde sagt Nein

Christian Zott ließ den Turm nach dem vereinbarten Zeitraum noch wochenlang am Standort stehen, unter Absprache mit dem Landratsamt, weil die Witterungsbedingungen für den Abbau nicht geeignet waren - und reichte dann bei der Gemeinde Unterammergau eine Änderung des Bauantrags ein. Die hätte dem Kunstwerk eine dauerhafte Erlaubnis erteilen können, wurde aber vom Gemeinderat abgelehnt. Der Vize-Bürgermeister Michael Buchwieser rechtfertigt das mit zwei Punkten: "Ein dauerhafter Verbleib ist ein Einschnitt in den Naturpark der Ammergauer Alpen, wo sich die Gemeinde Unterammergau befindet. In die wunderschöne natürlich geprägte Voralpenschaft."

Der zweite Punkt sei, dass Zott die Frist dafür verpasst habe, der Bau unerlaubterweise zu lange schon stand und bei der Absage des Gemeinderats die Gleichberechtigung aller Bürger im Vordergrund stehe: "Ein 'fliegender Bau' ist genauso ein Bierzelt im Gewerbegebiet, das dann eben sechs Monate bleiben darf, mit Verlängerung. Und nachträglich dann genehmigt werden soll. Und das ist einfach der Gleichstellung aller nicht zum Wahrnehmen. Dass hier keine Vorteilnahme einzelner Personen oder Betriebe besteht." Zott kontert, dass die Gemeinde kein Recht habe von Fristen zu sprechen, weil alle Angelegenheiten eines fliegenden Baus Sache des Landratsamtes sind. Das bestätigt auf Nachfrage auch das Bauamt des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen. Als für "fliegende Bauten" zuständige Behörde sei das mit ihnen abgesprochen gewesen.