Umstrittenes ICE-Werk Nürnberg: Bahn verspricht mehr Transparenz

Die Bahn will bei der Suche nach einem Standort für ein ICE-Werk im Großraum Nürnberg den engen Dialog mit Kommunal-, Landes und Bundespolitikern verstärken. Das sagte Bayerns Bahnchef Klaus-Dieter Josel nach einem Runden Tisch mit den Entscheidungsträgern im DB-Museum aus dem Großraum Nürnberg.

Entscheidungskriterien nicht nachvollziehbar

Vor allem die Entscheidungskriterien, nach denen die möglichen Standorte ausgewählt worden waren, hätten transparenter kommuniziert werden müssen, räumte Josel ein. Er kündigte einen weiteren Runden Tisch an. Viel Kritik hatte es bereits im Vorfeld gegeben, weil die Fläche im Nürnberger Stadtteil Altenfurt/Fischbach aus der Prüfung herausgenommen worden war. Ursprünglich hatte die Bahn dieses Areal favorisiert. "Doch es waren betriebliche Gründe, die dagegen standen", sagte Josel.

Unabhängige Experten sollen prüfen

Viele Kommunalpolitiker hatten kritisiert, dass die Bahn den möglichen Standort im Nürnberger Süden auf Druck von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte fallenlassen. Josel versprach beim Runden Tisch, die Entscheidung gegen Altenfurt/Fischbach von einem unabhängigen Experten prüfen zu lasen. Im Gespräch mit den politischen Entscheidungsträgern machte er auch noch einmal deutlich, dass die Bahn ein Werk in der Nähe des Nürnberger Hauptbahnhofs benötige.

Drei mögliche Standorte bleiben

Die drei verbliebenen Standort-Möglichkeiten auf dem Gelände der ehemaligen Munitionsanstalt Muna in Feucht, auf einer Fläche südlich davon und bei Feucht/Harrlach entsprechen den Vorgaben. Allerdings liegen alle im Bannwald. Ende Januar oder Anfang Februar will die Bahn mit diesen drei Flächen in das Raumordnungsverfahren gehen. Die Regierung von Mittelfranken wird dann prüfen, welche Alternativen raumverträglich sind und wo die Bahn gegebenenfalls nachbessern muss.

Im Werk soll rund um die Uhr gearbeitet werden

Für den geplanten Deutschlandtakt, bei dem die ICEs auf den Hauptstrecken im Halbstundentakt unterwegs sein werden, sei es notwendig, dass die Züge in der Nähe dieses Kontenpunkts gewartet und für ihre nächsten Einsätze hergerichtet werden. Die Bahn plant, dass in dem ICE-Werk rund um die Uhr gearbeitet wird. Vorgesehen ist, dass rund 450 neue Arbeitsplätze entstehen. Die Bahn rechnet mit einer Investition von rund 400 Millionen Euro. Für das Werk müssen rund 35 bis 45 Hektar Wald gefällt werden.