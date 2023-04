Umstrittenes Containerdorf: Genehmigung über die Gemeinde hinweg

Nach monatelangem Streit können die Planungen für ein Containerdorf für Geflüchtete in Weidenberg im Landkreis Bayreuth beginnen. Ein Sprecher des Landratsamtes bestätigte gegenüber BR24 am Mittwoch Medienberichte, wonach eine Baugenehmigung für die umstrittene Flüchtlingsunterkunft erteilt wurde. Weidenbergs Bürgermeister Hans Wittauer (FW) teilte BR24 unterdessen mit, dass man entgegen früherer Aussagen nun doch keine juristischen Schritte dagegen einleiten werde. "Die Erfolgsaussichten sind nicht gerade gut", so der Bürgermeister.

Über die Unterbringung für 65 Geflüchtete war in Weidenberg zuletzt teils hitzig diskutiert worden. Bei Bürgern löste das Vorhaben, wonach vor allem allein reisende junge Männer untergebracht werden sollten, Bedenken und Ängste aus. Bürgerinnen und Bürger aus Weidenberg hatten dem Bayreuther Landrat Florian Wiedemann (FW) daher 1.440 Unterschriften zusammen mit einem Forderungskatalog übergeben. Die Unterzeichnenden wünschten sich ein Sicherheits- und Integrationskonzept, die Reduzierung der Anzahl der Geflüchteten, die Möglichkeit, diese in Arbeitsstellen zu vermitteln und eine Betriebsdauer der Unterkunft von höchstens drei Jahren.

Marktgemeinderat Weidenberg lehnt Bauvorhaben zweimal ab

Mit der nun erteilten Baugenehmigung hat sich das Landratsamt über eine doppelte Ablehnung des Marktgemeinderats hinweg gesetzt. Erstmals lehnte das Gremium den Bauantrag des Landratsamtes für die Unterkunft unter großem Beifall der anwesenden Bürger im Februar ab. Am 7. März stimmte der Gemeinderat erneut gegen die Pläne der Behörde.

Zu der Genehmigung sah sich das Landratsamt allerdings gesetzlich verpflichtet. Zwar muss es das Einvernehmen der Gemeinde einfordern, was in den meisten Fällen als reiner Verwaltungsakt gilt. Erteilt die Gemeinde ihre Zustimmung aber nicht, muss das Landratsamt die Zustimmung über die Gemeinde hinweg erteilen, solange keine planungsrechtlichen Fehler dagegen sprechen. Andernfalls macht sich die Behörde haftbar - so regelt es das Baugesetzbuch.

Auf genau diese planungsrechtlichen Fehler hatte sich der Gemeinderat Mitte Februar berufen und erklärt, eine soziale Bebauung sei im Industriegebiet - also an der Stelle, an der das Containerdorf errichtet werden solle - nicht zulässig.

Landratsamt setzt sich über Gemeinderat hinweg

In den daraufhin geänderten Plänen des Landratsamts war nicht mehr von einem Wohnheim, sondern von einer mobilen Unterkunft die Rede, die für die Dauer von drei Jahren errichtet werden solle. Das Hauptargument der Gemeinderäte sei damit vom Tisch gewesen, hieß es aus dem Landratsamt. Zustimmen wollten die Räte aber auch in einem zweiten Anlauf nicht. Stattdessen habe man mit einer wiederholten Ablehnung des Projektes ein Zeichen setzen wollen, hieß es damals.

In Weidenberg mit seinen gut 6.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sind bereits 60 Geflüchtete an mehreren Stellen im Ort untergebracht. Das nun geplante Containerdorf für weitere 65 Geflüchtete soll bereits in den nächsten Wochen aufgestellt werden.

Unterbringung Geflüchteter: Gemeinden und Landkreise überlastet

Unterdessen klagen vielerorts in Bayern Gemeinden und Landkreise darüber, mit der Versorgung der ankommenden Menschen überlastet zu sein. Aus den zuständigen Landratsämtern heißt es, Wohnraum für Geflüchtete sei kaum noch zu finden. Neben der stetig steigenden Anzahl an Asylsuchenden etwa aus Syrien und Afghanistan sind mittlerweile mehr als eine Million Menschen aus der Ukraine nach Deutschland gekommen.

In Teilen Oberfrankens hatten sich deshalb zu Jahresbeginn tumultartige Szenen abgespielt. In Zapfendorf im Landkreis Bamberg drohten Besucher einer Gemeinderatssitzung damit, das Haus des Bürgermeisters anzuzünden. In Schwarzenbach an der Saale soll eine Besucherin gerufen haben, sie hoffe, dass die Kinder der Verantwortlichen "abgestochen" würden. BR-Recherchen hatten daraufhin gezeigt, wie Neonazis die Stimmung aufheizen.