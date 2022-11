Hilpoltsteiner Kindergarten: Aus "Layla" wird Sankt-Martins-Lied

"Er hat ein Pferd und sein Name ist St. Martin. Er ist Soldat und jeder mag ihn – Mamama Martin, der heilige St. Martin" singt Steffi Hiemer zusammen mit ihrer Tochter auf die Melodie von Layla. Sie hat das umstrittene Lied umgedichtet für einen Kindergarten in Heideck im Landkreis Roth, in dem sie Erzieherin ist.

"Layla" macht vor den Kindern nicht Halt

"Die Kinder hören das und die finden es toll", sagt Steffi Hiemer im Interview mit BAYERN 3. Denn die Melodie von "Layla" sei sehr eingängig. Wenn das Lied überall gespielt werde, mache das auch vor den Kindern nicht halt. Die Kleinen würden meist nur den Refrain mitsingen oder selber etwas dichten, denn den Rest des Textes verstünden sie nicht, sagt Hiemer.

Umstrittenes Lied wegen des Textes

In dem Party-Song geht es um die Prostituierte Layla. "Ich hab' 'n Puff – und meine Puffmama heißt Layla. Sie ist schöner, jünger, geiler", heißt es im Original. Im Sommer gab es deshalb eine Sexismus-Debatte um das Lied, das auf mehreren Volksfesten, wie dem Kiliani-Volksfest in Würzburg, verboten wurde. Doch der Refrain "lalalalayla" ginge Kindern ebenso leicht über die Lippen wie Betrunkenen, sagt Hiemer.

Von Volksfesten mitgebracht

Immer wieder haben sie und ihre Kolleginnen in der Puppen- oder Bauecke Kinder das Lied singen hören. Denn viele Kindergarten-Kinder seien nach Corona in diesem Sommer erstmals auf Volksfesten gewesen. Von dort hätten sie den Song mitgebracht und würden das Erlebte in den Einrichtungen verarbeiten, sagt die Erzieherin.

So sei sie mit ihren Kolleginnen auf die Idee gekommen, das Lied umzudichten. Hiemer sah es als Herausforderung an – und schrieb innerhalb von nur einem Tag ihre Version des Liedes für Sankt Martin.