Umstrittener Schießstand: Polizei verspricht Lärmschutz

In dem neuen Trainingszentrum der Polizei in der östlich von Nürnberg gelegenen Gemeinde Schwaig sollen künftig rund 3.500 Polizeibeamte aus ganz Mittelfranken für ihre Einsätze trainieren können. Dazu sind auch zwei Schießbahnen mit einer Länge von jeweils 100 Metern notwendig. Die Beamten sollen hier mit den neuen Dienstpistolen und dem neuen Kompaktgewehr trainieren können.

Anwohner befürchten Schießlärm – auch am Abend und am Wochenende

Das Trainingszentrum ist umstritten, weil Anwohner den Schießlärm fürchten. Die Anlage soll auch in den Abendstunden und an Wochenenden genutzt werden. Ein Gutachter kam zu dem Ergebnis, dass die Lärmschutz-Grenzwerte nur dann eingehalten werden können, wenn die Schießanlage vollständig in einer Halle gebaut wird. Auf dieser Grundlage wird nun weiter geplant.

Polizei braucht das neue Trainingszentrum

Die mittelfränkische Polizei braucht das Trainingszentrum, weil die bestehenden Übungsräume im Bereich des Polizeipräsidiums nicht mehr geeignet sind. Im neuen Zentrum sollen alltägliche Einsätze wie Personen- und Verkehrskontrollen trainiert werden. Außerdem sollen die Beamten das Vorgehen bei Amok- und Terrorlagen üben.

Schwaig schnitt als Standort am besten ab

Insgesamt wurden 40 staatliche Grundstücke als mögliche Standorte geprüft und bewertet. Dabei schnitt die rund 45.000 Quadratmeter große Fläche in Schwaig am besten ab. Nun beginnt das Genehmigungsverfahren. Die Gemeinde Schwaig will einen Bebauungsplan für die Fläche aufstellen.