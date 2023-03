Umstrittener Flutpolder Wörthhof: Mehr Zeit für Einwände

Für Einwände gegen den geplanten Flutpolder Wörthhof im Landkreis Regensburg haben Bürger und Kommunen mehr Zeit bekommen. Hintergrund ist, dass die Regierung der Oberpfalz das aktuelle Raumordnungsverfahren ausgesetzt hat. Es startet am 1. August neu.

Bezirksregierung: Aktuelle Einwände behalten Gültigkeit

Ursprünglich war der letzte Tag der Anhörungsfrist der 15. April. Mit dem neu angesetzten Raumordnungsverfahren ab August beginnt eine neue Frist zur Anhörung, die dann am 25. September abläuft.

Einwände, die bereits vor Neustart des Raumordnungsverfahrens gemacht wurden, behalten aber ihre Gültigkeit, teilte die Regierung am Freitag mit. Das Gleiche gilt für Äußerungen, die während der Aussetzung des Verfahrens gemacht werden.

Die Behörde kommt damit gesetzlichen Anforderungen an das Raumordnungsverfahren nach. Und: Sie entspricht damit dem Landtag, der eine Verlängerung der Anhörungsfrist gefordert hatte.

Bei Flutung entstünde riesige Wasserfläche

Im Bereich der Stadt Wörth an der Donau und der Gemeinde Pfatter soll auf einer Fläche von mehr als 770 Hektar ein sogenannter gesteuerter Flutpolder entstehen. Bei einem Extremhochwasser könnten in den Polder Wörthhof mehr als 30 Millionen Kubikmeter Wasser abfließen. In dem Fall entstünde eine Wasserfläche, die viermal so groß ist wie der Steinberger See, der größte See in der Oberpfalz.

Damit soll eine hohe Scheitelwelle abgeschwächt werden können, wodurch Anwohner flussabwärts besser geschützt werden sollen.

Naturschützer und Landwirte kritisieren Polder-Plan

Vor allem Naturschützer und Landwirte kritisieren die Pläne für den Flutpolder. Es werden unter anderem Auswirkungen auf die landwirtschaftlichen Flächen und zunehmende Grundwasserprobleme in der Region befürchtet. Außerdem müssten zwei Anwesen im Poldergebiet weichen.