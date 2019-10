Umstrittener Fassadenabriss in Neuselsbrunn: Urteil erwartet

Aus Brandschutzgründen wurde vor einem Jahr die Fassade und Dämmung der fünf Hochhäuser in dem Nürnberger Stadtteil abgerissen. Viele Wohnungseigentümer aus den Hochhäusern in Nürnberg-Neuselsbrunn sind mittlerweile überzeugt: Der Abriss der Fassade war unnötig – die Dämmung der Hochhäuser nicht brandgefährlich, wie die Stadt Nürnberg und die ehemalige Hausverwaltung angeben. Deswegen sind viele der Eigentümer vor Gericht gezogen. Das Amtsgericht Nürnberg fällt nun eine weitere Entscheidung in Sachen Hochhäuser in Nürnberg-Neuselsbrunn.

Hohe Schulden nach Sanierung

In der Verhandlung am Amtsgericht Nürnberg am Mittwoch (30.10.19) wollen sie einen gemeinsamen Beschluss aus einer Eigentümerversammlung vom vergangenen Jahr kippen. Damals hatte sich eine Mehrheit der Eigentümer darauf geeinigt, der damaligen Hausverwaltung Vonovia Immobilien Treuhand (VIT) nachträglich die Finanzierung von Brandschutz-Maßnahmen zu genehmigen. Für viele ist die Entscheidung, die das Amtsgericht fällen wird, der erste Schritt, bevor es dann bei weiteren Prozessen um das Thema Schadensersatz geht. Die Sanierung der fünf Hochhausfassaden kostet Millionen. Viele Wohnungseigentümer mussten sich hoch verschulden.

Verhandlungsauftakt in Meistersinger-Halle

Der Auftakt der Gerichtsverhandlung hatte für Aufsehen gesorgt: Da mehrere hundert Eigentümer betroffen sind und deswegen ein Recht haben, an der Verhandlung teilzunehmen, musste das Gericht aus Platzgründen auf die Meistersingerhalle ausweichen. In der treten sonst Musiker und Künstler auf. Zum Auftakt kamen dann aber doch nur 80 Betroffene. Die Entscheidung wird deshalb wieder im Justizgebäude verkündet, denn den Prozessbeteiligten wird der Ausgang der Verhandlung auch schriftlich mitgeteilt.

Erster Erfolg vor Gericht

Bereits Anfang des Jahres konnten die Wohnungseigentümer einen ersten Erfolg vor Gericht erzielen und wenig später die damalige Hausverwaltung, die Vonovia Immobilien Treuhand, absetzen. Vor einem Jahr ließ die Stadt Nürnberg aus Brandschutzgründen die Fassade samt Dämmung binnen kürzester Zeit entfernen. Rund 600 Bewohner der Hochhäuser mussten daraufhin praktisch im Rohbau den Winter überstehen. Schimmel breitete sich in den kalten und nassen Wohnungen aus. Derzeit wird die neue Dämmung im Eiltempo an den fünf Hochhäusern angebracht – noch vor Weihnachten soll sie fertig sein.