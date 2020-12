Umstrittener AfD-Kandidat Graupner in Mainaschaff wiedergewählt

Wie der Aschaffenburger AfD-Landtagsabgeordnete Klaus-Uwe Junker dem Bayerischen Rundfunk mitteilte, konnte Graupner 57 Stimmen erreichen. 17 Stimmen fielen auf den Gegenkandidaten Bernd Schuhmann aus Schweinfurt-Land. Drei Stimmen hatten mit einem Nein zu allen Kandidaten votiert.

Die Wahl Graupners auf dem Bezirksparteitag Unterfranken in Mainaschaff sorgte für Aufsehen, weil der Bayerische Landtag am Mittwoch die Immunität Graupners aufgehoben hatte, damit die Staatsanwaltschaft Schweinfurt Anklage gegen ihn erheben kann.

Vorwurf: Verrat von Dienstgeheimissen

Graupner soll sich als Polizeibeamter der Verletzung von Dienstgeheimnissen schuldig gemacht haben. Aus AfD-Kreisen ist zu hören, dass die Anschuldigungen und Hinweise an die Staatsanwaltschaft aus der eigenen Partei gekommen seien. Graupner soll mit der Weitergabe des Dienstgeheimnisses mindestens einen Freund gewarnt haben, um ihn vor Strafverfolgung zu schützen. Graupner selbst hält sich für unschuldig und hatte deswegen für den Bezirksvorstand wieder kandidiert. Er selbst war auch davon ausgegangen, wiedergewählt zu werden. Graupner war als Polizist in der Leitung der Fahndungsgruppe bei der Schweinfurter Autobahnpolizei.

Gegenwind aus den eigenen Reihen

Für die Arbeit als Landtagsabgeordneter der AfD ist er von seinem Amt frei gestellt worden. Graupner weht von einem Teil seiner Partei Wind ins Gesicht. So habe er immer noch nicht eindeutig Stellung bezogen zu Facebook-Posts der stellvertretenden Bezirkschefin Daniela Mahler. Die Schweinfurter Stadträtin hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel auf Facebook als "Kommunistenfotze“ bezeichnet. Graupner sei gegen Mahler immer noch nicht vorgegangen, während andere Parteimitglieder den Rückzug und sogar den Parteiaustritt der AfD-Stadträtin gefordert hatten. Auch dieser Vorfall ist im Rahmen des Rechenschaftsberichts auf dem Parteitag verhandelt worden.

Erst Republikaner, dann AfD

Graupner gilt als Sympathisant des rechen Lagers um Björn Höcke, zeigt sich selber aber als moderat in der Partei. Der 57-Jährige war ursprünglich bei den Republikanern und ist 2014 zur AfD gewechselt. Beim Parteitag wurde am Vormittag der Antrag gestellt, die Presse auszuschließen. Es könne zu hitzigen Debatten kommen. Der Presse wurde vorgeworfen, "sie schreibe eh, was sie will". Dagegen wandte sich aber die klare Mehrheit. Der Aschaffenburger Abgeordnete Klaus-Uwe Junker sagte dem BR, er sei entsetzt über den Antrag und habe dagegen votiert. 42 Stimmen sprachen für den Verbleib der Presse, 29 waren dagegen.

Parteitag trotz Corona

Die AfD hielt ihren Bezirksparteitag heute trotz Coronamaßnahmen als Präsenzveranstaltung ab. Die Infektionsschutzverordnung erlaubt Parteitreffen in geschlossenen Räumen. Es muss aber ein Hygienekonzept vorliegen und nicht mehr als 100 Menschen zusammenkommen. In diesem Fall braucht die AfD keine Genehmigung. Die Öffentlichkeit ist über den Parteitag nicht informiert worden. Klaus-Uwe Junker sagte dem BR: "Eingeladen haben wir niemanden, wir weisen aber auch keinen ab".

