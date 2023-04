Umstrittener Abriss der "Hupfla" in Erlangen gestartet

In Erlangen hat der Abriss des Ostflügels der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt, kurz Hupfla, begonnen – trotz der Proteste zahlreicher Initiativen. Der Abbruch des Gebäudeteils ist wegen seiner historischen Bedeutung umstritten. Für viele ist er ein Gedenkort, an dem an die Verbrechen der Nationalsozialisten erinnert werden sollte.

Tod durch Mangelernährung

In der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt waren während der NS-Herrschaft schätzungsweise mehr als 1.000 Menschen qualvoll auf den sogenannten Hungerstationen gestorben. Systematisch bekamen die Patientinnen und Patienten auf den Stationen zu wenig zu essen. Im Freistaat wurde dies ab 1942 durch den sogenannten Hungerkosterlass durch das bayerische Innenministerium legitimiert.

Moderne Forschungsgebäude geplant

Die Hungerstationen befanden sich in Erlangen im Souterrain des West- und Ostflügels der Hupfla. Der Westflügel wurde bereits vor Jahren abgerissen, nun ist der Ostflügel dran. Das Erlanger Uni-Klinikum braucht den Platz für moderne Forschungsgebäude.

Initiativen kämpften um Erhalt

In den vergangenen Monaten hatten sich mehrere Initiativen für den Erhalt eingesetzt, offene Briefe geschrieben und Online-Petitionen gestartet. Die Forderung: So viel wie möglich von dem Gebäude solle erhalten bleiben und in das Gedenkkonzept der "Hupfla" eingehen. Doch ihr Protest war vergeblich. Einen Gedenkort wird es zwar geben, aber dieser befindet sich im Mittelteil des Gebäudes, der nicht abgerissen wird. Für die Kritiker ist dies zu wenig. Ihrer Meinung nach gehen mit dem Abriss die authentischen Orte der Verbrechen der Nationalsozialisten verloren.