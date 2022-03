Umstrittener 25 Meter hoher Werbestuhl in Landshut abgelehnt

Der umstrittene 25 Meter hohe rote Werbestuhl des Möbelhändlers XXXLutz an der Siemensstraße in Landshut darf nicht errichtet werden. Der Bausenat der Stadt Landshut hat den entsprechenden Antrag Mittwoch Abend mit elf zu null Stimmen abgelehnt.

Werbestuhl wäre viel zu hoch

Der Stuhl sollte auf dem neuen Parkplatz direkt an der Kreuzung Siemensstraße/Benzstraße positioniert werden. Zur Begründung hieß es: Der Werbestuhl mit einer geplanten Höhe von 25 Metern gehe über das in der Umgebung bereits vorzufindende und baurechtlich genehmigte Maß weit hinaus. Die Errichtung einer Werbeanlage dieser Größe an der Kreuzung hätte ortsbildprägende Wirkung und würde einen Bezugsfall für weitere Werbeanlagen schaffen.

In der näheren Umgebung des Vorhabens wurden bereits Werbeanlagen genehmigt, die die in der Werbeanlagensatzung festgesetzte Maximalhöhe von sieben Meter überschreiten. Diese genehmigten Werbeanlagen haben alle eine Höhe von maximal zwölf Metern. Sie befinden sich an der Neidenburger Str. 1, Benzstraße 8, Ottostraße 20 c und Siemensstraße 11.