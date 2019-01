Umstrittene Transaktionen bei Freien Wählern?

Möglich soll diese der Art der Parteienfinanzierung durch eine Gesetzeslücke gewesen sein, die erst im Dezember 2015 geschlossen wurde.

So funktionierte das Ganze: Das Parteiengesetz besagt, dass Parteien nur so viel an staatlichen Zuschüssen bekommen, wie sie an eigenen Mitteln einnehmen. Der Sinn dahinter: Parteien sollen nicht mehr als 50 Prozent ihrer Gelder vom Staat bekommen. Eigene Beiträge und Spenden einwerben statt vom Staat abhängig sein, so die Idee.

Ungewöhnliche Finanztransaktionen?

Manche Parteien erreichen aber die Summe an Eigenmitteln nicht, um die volle Höhe an Staatsgeldern zu erhalten, die ihnen theoretisch in Aussicht stünden. Darum haben die Freien Wähler laut Spiegel zu einer ungewöhnlichen Praxis gegriffen: Die Partei kaufte dem Magazin zufolge im November 2015 Staatsanleihen für rund 1,47 Millionen Euro und verbuchte sie unter "Ausgabe für die Vermögensverwaltung".

Wenige Tage später verkauften die Freien Wähler die Anleihen nahezu für den gleichen Wert und verbuchten dies als "Einnahme aus sonstigem Vermögen". Dank diesem Kniff soll die Partei 1,6 Millionen Euro erhalten haben, eine Million Euro mehr als ohne die Transaktion, so das Nachrichtenmagazin. Ähnliche Transaktionen sollen auch 2016, 2017 und 2018 gelaufen sein.

Auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks gab es bisher keine Antwort seitens der Parteiführung der Freien Wähler.