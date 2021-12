Umstrittene Online-Testzertifikate: In Bayern kein 3G-Nachweis

Es sind nur wenige Klicks in einem Onlineformular auf der Website "DrAnsay.com", und nur wenige Minuten später erhält der Nutzer eine kostenlose, offiziell aussehende Bescheinigung mit dem negativen Testnachweis und der Unterschrift einer Hamburger Ärztin zugeschickt. In dem offiziell erscheinenden Schreiben steht unter anderem, die namentlich aufgeführte getestete Person sei "nicht mit dem Coronavirus SARS-VoV-2 infiziert, da sie einen negativen Antigen-Test gemacht hat unter meiner fachärztlichen Überwachung meiner Praxis."

Nach Ansicht des Betreibers zulässig

Nach Ansicht des Betreibers der Seite, des Anwalts Can Ansay, ist dieses Vorgehen legal. Schließlich – so steht es im Kleingedruckten - gelte der Testnachweis nur in Verbindung mit Lichtbildausweis und einer aktuellen Testkassette mit zwei Fotos vor und nach der Testung. "Wir verlagern die Kontrolltätigkeit gemäß Hinweis auf dem Zertifikat smart auf den Kontrolleur, wo sie hingehört", teilt Ansay dem BR mit. Der Kontrolleur prüfe also nicht nur wie üblich den Ausweis, sondern auch die Fotos und den Test. "Ein Arzt muss gemäß Berufsordnung auf ein Vertrauensverhältnis hinwirken. Da passt eine misstrauische Kontrolle eh nicht", so Ansay weiter.

Juristin: Überwachung nicht sichergestellt

Die Würzburger Verwaltungsjuristin Sabrina Hundegger sieht dagegen in dem Online-Test keinen gültigen 3G-Nachweis, weil die Durchführung des Selbsttests überwacht werden müsse. Diese Überwachung sei bei einem Onlinezertifikat über Video-Call oder Fragebogen nicht sichergestellt. Ein Arbeitgeber würde sich sogar der Gefahr eines Bußgeldes von bis zu 5.000 Euro aussetzen, wenn er den Online-Test anerkennen würde, so die Juristin. In einem aktuellen Fall wurde der Online-Testnachweis einem Kaminkehrermeister aus Bad Kissingen von einem Mitarbeiter vorgelegt.

Ministerium erkennt Online-Test nicht an

Das Bayerische Gesundheitsministerium sieht das ähnlich. Es teilt mit: "Die ausgestellten Testzertifikate entsprechen nicht dem Testnachweis nach § 2 Nr. 7 SchAusnahmV und berechtigen damit nicht zum Zugang zu Bereichen, in denen nach der BayIfSMV die 3G-Regel gilt." Das Ministerium verweist dabei auf eine bundesweite Verordnung. Demnach dürften Testnachweise im Rahmen sogenannter 3G-Konzepte "nicht auf einer videoüberwachten Selbsttestung beruhen", so eine Sprecherin. "Soweit Anbieter offen behaupten, die Testzertifikate können den Zugang zu Bereichen gewähren, für die die BayIfSMV eine Testung vorsieht, täuschen sie den Verbraucher", so das Ministerium.

Medizinische Bedenken an Qualität

Der Bad Kissinger Allgemeinmediziner und Leiter des dortigen Impfzentrums Dr. Ralph Brath hat darüber hinaus aus auch medizinische Einwände gegen den Online-Testnachweis. Der im Nasenvorhof durchgeführte Selbsttest sei ohnehin qualitativ weniger aussagekräftig als ein von Fachpersonal durchgeführter Rachenabstrich bei einem Schnelltest oder gar ein PCR-Test, so der Mediziner. Wenn dann noch die Ausführung des Selbsttests nicht ordentlich kontrolliert werde, steige die Fehlerquote weiter.

Verfahren von Wettbewerbszentrale

Auf eine Abmahnung der Wettbewerbszentrale mit der Aufforderung, ihre Seite bis Mittwoch vom Netz zu nehmen, hat das Hamburger Unternehmen nach Informationen des BR nicht reagiert. Can Ansay schreibt BR24, offenbar habe die Wettbewerbszentrale "das Rechtsgutachten nicht gelesen, aus welchem sie die Rechtmäßigkeit unserer online Bürgertests ergibt. Demnach ist die nötige ärztliche Überwachung auch mittels online Fragebogen möglich." Der Wirtschaftsverband zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs hat angekündigt, beim Landgericht Hamburg einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen "DrAnsay" einzureichen. Damit solle dem Startup sowohl die Werbung für die Testzertifikate als auch deren Ausgabe untersagt werden, sagt Geschäftsführerin Christiane Köber.

Massenhafte Störmails auch in Bayern

Der SWR hatte außerdem über eine Welle von Protestmails berichtet, über die "DrAnsay.com" offenbar Druck auf für das Gesundheitssystem zuständige Behörden ausüben will. So wurden alle Nutzer der Seite aufgefordert, eine vorformulierte "Petition" an rund 100 Mail-Adressen zu schicken, darunter Ministerien, Behörden und Politiker. In mehreren Wellen gingen daraufhin seit Mitte November tausende Mail bei den Empfängern ein. Auch bayerische Gesundheitsbehörden waren davon betroffen, teilt das Ministerium dem BR mit. Die Massenmail-Störaktion habe aber durch "technische Schutzmaßnahmen abgewehrt werden" können.