Umweltminister Glauber genehmigt umstrittene Höllentalbrücke

Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) hat eine Ausnahmegenehmigung für den Bau der umstrittenen Hängebrücke erteilt und setzt sich damit über die Bedenken der Experten des Naturschutzbeirates der Regierung von Oberfranken hinweg. Die Fachleute hatten zuvor den Bau der weltweit längsten Fußgänger-Hängebrücke über das streng geschützte Höllental abgelehnt. Weil die Regierung selbst sich für den Bau aussprach und auch Hofs Landrat Oliver Bär (CSU) die umstrittene Hängebrücke unbedingt bauen lassen will, musste das Umweltministerium entscheiden.

Weltweit längste Hängebrücke kann über das Höllental gebaut werden

Bär warb zuvor vehement für den Bau der Brücke. Sie sollte so umweltverträglich wie möglich gebaut werden und jedes Jahr rund 100.000 Besucher in die Region locken. Mit einer Länge von mehr als 1.000 Metern wäre die Höllentalbrücke die längste Hängebrücke für Fußgänger der Welt.

Regierung von Oberfranken setzt sich über Empfehlung von Experten hinweg

Naturschützer kritisieren die Pläne. Sie befürchten einen irreparablen Eingriff in das sensible Ökosystem des Höllentals. Ähnlich argumentiere auch der Naturschutzbeirat der Regierung von Oberfranken, der das Projekt ablehnte. Der Beirat kann aber nur Empfehlungen aussprechen. Die Regierung von Oberfranken als obere Naturschutzbehörde kann das Projekt anders beurteilen, den Brückenbau dennoch vorantreiben und ihn von diversen Vorgaben des Naturschutzes befreien.

Umweltministerium hat im Streit um Höllentalbrücke das letzte Wort

Voraussetzung ist aber, dass die nächsthöhere Naturschutzbehörde das zulässt. Im Fall der Höllentalbrücke ist das bayerische Umweltministerium. Dessen Chef, Umweltminister Thorsten Glauber, hatte sich bereits im vergangenen Jahr für den Bau der Brücke ausgesprochen. Um das Ergebnis seiner Prüfung zu verkünden, war Glauber am Dienstag mit Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) nach Lichtenberg gekommen.

Zuvor wurde monatelang über den Bau der Brücke gestritten. Auf einen offenen Brief des Landtagsabgeordnete der Grünen aus Bayreuth, Tim Pargent, an Umweltminister Thorsten Glauber hatte sich der Landtagsabgeordnete der CSU in Hof, Alexander König, zu Wort gemeldet. Er sprach von "Tourismus in neuen Dimensionen" und forderte den Bau der umstrittenen Hängebrücken im Frankenwald.

Frankenwaldbrücken: Zweite Hängebrücke über das Lohbachtal geplant

Geplant ist neben der Höllentalbrücke auch eine zweite Hängebrücke. Sie soll rund 390 Meter lang werden und über das benachbarte Lohbachtal führen. Diese Brücke ist weit weniger umstritten. Gemeinsam werden die beiden Brücken als sogenannte Frankenwaldbrücken bezeichnet.