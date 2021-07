Umstrittene Flutpolder: Studie soll bald veröffentlicht werden

Das Umweltministerium will den Inhalt des neuen Gutachtens, das zu einem großen Polder bei Regensburg rät, in Kürze publik machen. Das versicherte ein Sprecher des Bayerischen Umweltministeriums auf BR-Anfrage. Dort, wo es umstrittene Polderprojekte gibt, soll es auch mehrere Dialogtermine mit den Bürgern geben.

Dialog-Termine mit allen Beteiligten geplant

Das Ministerium zieht aus der Studie den Schluss, dass eine Kette von neun Flutpoldern entlang der Donau bestmöglich vor einem Hochwasser schützt. Laut Umweltminister Thorsten Glauber (FW) könnte zum Beispiel der Hochwasserpegel in Straubing um 40 Zentimeter gesenkt werden. Die ursprünglich geplanten Flutpolder Wörthhof und Eltheim im Kreis Regensburg könnten zu einem zusammengefasst werden. Auch in Bertoldsheim (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) plant Bayern einen Flutpolder.

Wirtschaftsminister Aiwanger lässt Kurswechsel erkennen

Donauanrainer im Landkreis Regensburg fühlen sich insbesondere von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) im Stich gelassen. Er, der sich bisher kategorisch gegen Flutpolder bei Regensburg ausgesprochen hatte und dies auch zum Bestandteil der Koalitionsverhandlungen gemacht hatte, hat kürzlich eine Kehrtwende signalisiert.

Landrätin Schweiger: Polder gaukeln Scheinsicherheit vor

Seine Lebensgefährtin, Regensburgs Landrätin Tanja Schweiger, zeigte sich dagegen von der Sinnhaftigkeit der Flutpolderidee nach wie vor nicht überzeugt. "Eine Entscheidung für Polder in unserer Region wird dazu führen, dass donauabwärts Flächen besiedelt werden, die bisher tabu waren, weil eine Scheinsicherheit durch die Polder vorgegaukelt wird", so Schweiger vor Kurzem in ihrer Stellungnahme. Dies passe nicht in eine Zeit, die vom Respekt gegenüber der Natur und der größtmöglichen Vermeidung von Versiegelung der Landschaft geprägt sei.