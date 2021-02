Umstrittene Eltern-Demo in Würzburg von Gegenprotesten begleitet

Dem Aufruf der Gruppe "Eltern stehen auf", im Stile eines Faschingszugs zu protestieren, waren nach einer ersten Schätzung der Polizei etwa 130 Personen gefolgt. Bereits im Vorfeld hatte die Veranstaltung für Kritik gesorgt. Schon seit mehreren Monaten läuft die Gruppe durch Würzburg. Doch am Rosenmontag hatten sie offensichtlich geplant, ihre Demonstration als Faschingszug zu tarnen. Das war nicht nur der Stadt Würzburg ein Dorn im Auge.

Nach Angaben der Stadt mussten die Veranstalter deshalb verschiedene "Kundgebungsmittel" zurückzunehmen. Die Stadt sprach ein Verbot für Motivwägen aus und untersagte "Faschings- oder Schunkelmusik". "Eine Kostümierung der Teilnehmer konnte leider nicht untersagt werden", hieß es im Vorfeld weiter.

Laute Musik trotz Verbots von "Schunkelmusik"

Entsprechend der Ankündigung kam zur Demonstration ein Großteil der Teilnehmer dann auch kostümiert. Überwiegend hielten sie sich aber an die Maskenpflicht. Anstelle eines Motivwagens zeigte die Gruppe allerdings einen dekorierten Anhänger, der von einem Auto gezogen wurde. Auch laute Musik lief.

Sebastian Hansen, Direktkandidat bei der Bundestagswahl für die Grünen im Wahlkreis Würzburg, zeigte sich am Rande der Demonstration irritiert darüber: "Wenn ich jetzt sehe, dass faschingsartige Musik verboten sein soll und hier jetzt ständig die Partymucke läuft, dann finde ich das ein bisschen problematisch, dass da nicht richtig durchgegriffen wird." Christian Weiß, Pressesprecher der Stadt Würzburg, sagte auf Nachfrage, es sei "schwierig, das zu verbieten". Zum Beispiel sei von den Teilnehmern etwa ein Schlagersong auf das Thema "Corona" umgedichtet worden.

Angekündigt hatte die Stadt, dass die Demonstration nicht an "einen Faschingsumzug oder ein traditionelles Faschingstreiben als Brauchtum" erinnern darf. Christian Weiß sagte: "Wir haben unser Bestes dazu getan."

Gegenproteste rund um die Demonstrationsstrecke

Unterdessen kam es rund um die Demonstration immer wieder zu Gegenprotesten. Am Würzburger Congress-Centrum blockierten etwa zehn Personen kurzzeitig die Straße. Auch auf der Alten Mainbrücke kam es nach Angaben der Polizei zu einer kurzen Blockade. Diese sei von der Polizei aufgelöst worden. Andy Laacke vom Polizeipräsidium Unterfranken sagt, es sei dennoch "vom Grundsatz her friedlich geblieben".

Gegenkundgebung am Vierröhrenbrunnen verboten

Eine geplante Gegenkundgebung am Vierröhrenbrunnen fand allerdings nicht wie geplant statt. Die "Antifa Würzburg" hatte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter dazu aufgerufen. Nach Angaben der Stadt waren 100 Teilnehmer angemeldet – das seien aus Sicht der Stadt in Pandemie-Zeiten auf der Fläche zu viele gewesen. Laut Sprecher Weiß hätte die Gegenkundgebung stattdessen in der Würzburger Eichhornstraße stattfinden können, einige hundert Meter weiter. Kurz nach 15.30 Uhr, zum geplanten Beginn am Vierröhrenbrunnen, befanden sich in der Eichhornstraße allerdings keine Demonstrierenden. Gegen das Verbot sind die Anmelder der Gegenkundgebung vor dem Verwaltungsgericht Würzburg vorgegangen. Das Gericht bestätigte jedoch die vorherige Entscheidung, so Weiß.

Scharfe Kritik von Oberbürgermeister Schuchardt

Die Demonstration von "Eltern stehen auf" hatte bereits vorab scharf Kritik hervorgerufen, unter anderem von Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU). "Alle Narren unserer Faschingsvereine und –gilden sind gezwungen, auf ihre Faschingsumzüge in der Pandemiezeit zu verzichten", sagte Schuchardt. "Ich halte daher den Versuch der Gruppierung "Eltern stehen auf", unseren traditionellen Faschingsumzug zu vereinnahmen, für übergriffig." Der Würzburger Faschingsumzug gilt als einer der größten in Süddeutschland, im vergangenen Jahr kamen etwa 70.000 Menschen an den Wegrand.

Die Gruppe "Eltern stehen auf" richtet sich auf ihren Kundgebungen gegen die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Kürzlich hatte eine Recherche der "Main-Post" offen gelegt, dass in einem Telegram-Chat der Gruppe allerdings auch Verschwörungserzählungen oder Rachephantasien gegen Ministerpräsident Markus Söder verbreitet wurden.