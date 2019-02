Umstrittene Dettelbacher Rathaus-Chefin Konrad hört auf

Vor zwei Jahren war die unterfränkische Stadt Dettelbach im Landkreis Kitzingen in die Schlagzeilen geraten: ein Hacker hatte die gesamte EDV der Stadtverwaltung gekapert. Das Krisenmanagement der Bürgermeisterin stieß damals auf vehemente Kritik. Jetzt hat das Konsequenzen - Christine Konrad (Freie Wähler) tritt nicht wieder als Bürgermeisterin an.

Kritik an Bürgermeisterin Konrad

"Wir hätten sie wieder aufgestellt", beteuerte Roland Nagel, der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Stadtrat. Doch intern war zu hören, dass die Bürgermeisterin in der eigenen Stadtrats-Fraktion der Freien Wähler offenbar keinen Rückhalt mehr hat. Ihr Führungsstil im Rathaus gilt als ruppig. Außerdem habe sich in Dettelbach in den vergangenen sechs Jahren so gut wie nichts bewegt, kritisieren die anderen im Stadtrat vertretenen Parteien.

Bayernweite Schlagzeilen durch Hackerangriff

Im Februar 2016 war Dettelbach bayernweit bekannt geworden. Ein Hacker hatte mit einem Trojaner die gesamt EDV der Stadtverwaltung lahmgelegt. Obwohl ein Lösegeld gezahlt wurde, war der Schaden am Ende sechsstellig. Viele Daten der Bürger, auch bei den eigenen Stadtwerken, waren unwiederbringlich verloren.

PR-Desaster nach EDV-Gau

Neben der mangelnden IT-Sicherheit sorgte auch die fehlende Krisenkommunikation der Bürgermeisterin für Unmut. Die Rathauschefin war weder telefonisch, noch für Interviews erreichbar. Fragen beantwortete sie, wenn überhaupt, nur schriftlich.

Sportreporter Bilek soll Nachfolger werden

Heute Nachmittag wollen die Freien Wähler mit dem 37-jährigen Moderator und Sportreporter Matze Bilek ihren neuen Kandidaten für 2020 präsentieren. Von 2008 bis 2011 saß er für die Freien Wähler im Dettelbacher Stadtrat.