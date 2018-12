Umstrittene Almhütte von Passau wird abgerissen

Wenn nicht noch ein kleines Weihnachtswunder geschieht, wird am Vormittag die üppige Weihnachtsdekoration eines Geschäftshauses "Am Rindermarkt" in Passau abgebaut. Die als Almhütte inklusive Bergpanorama verkleidete Fassade hatte in den vergangenen Tagen für viel Wirbel gesorgt.

Beschwerden von Nachbarn und Passanten

Das Ordnungsamt hat angeordnet, dass die Weihnachtsdekoration abgebaut werden muss. Es sind nämlich 40 Quadratmeter des öffentlichen Gehwegs überbaut worden - mit der Folge, dass Geschäfte in der Nachbarschaft nur beschränkt zugänglich waren. Außerdem kann die Feuerwehr nicht mehr in die Fußgängerzone einfahren. Einer Sprechern der Stadt zufolge gab es Beschwerden von Nachbarn und Passanten.

Katrin Pernpointner, Geschäftsfrau und Initiatorin der Almhütte, sieht ihren Fehler ein, nämlich dass die Genehmigung fehlt. Sie fordert die Stadt jedoch auf, ihr entgegen zu kommen. Auf den Kompromissvorschlag der Stadt, einen Teil des Überbaus rückzubauen, wollte sich Pernpointner nicht einlassen.

3.800 Unterschriften Pro Almhütte

Pernpointner hatte in den vergangenen Tagen 3.800 Unterschriften für den Erhalt der weihnachtlichen Fassade gesammelt: 1.600 im Rahmen einer Online-Petition, 2.200 Bürger haben sich handschriftlich in ausgelegten Listen eingetragen.

Am Vormittag steigt eine Abrissparty

Dass sich in letzter Sekunde eine Lösung abzeichnet, ist eher fraglich. Geplant ist, dass um 10 Uhr die Handwerker kommen und die „Almhütte“ abbauen. Katrin Pernpointner hat auch bereits zu einer Abrissparty eingeladen, bei der Glühwein für einen guten Zweck ausgeschenkt werden soll.