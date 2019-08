Seit einem Jahr gibt es das Donauwörther "Ankerzentrum". Anker, das steht für Ankunft, Entscheidung, Rückführung. Mit dem Jahrestag wird gleichzeitig auch das Ende des "klassischen Ankerzentrums" in Schwaben eingeläutet.

Flüchtlinge aus dem Ankerzentrum werden verlegt

Weil der Mietvertrag mit der Stadt Donauwörth über die Gebäude auf dem ehemaligen Kasernengelände Ende 2019 ausläuft, werden schon jetzt nach und nach Flüchtlinge vom Donauwörther Ankerzentrum in Zweigstellen in ganz Schwaben verlegt. Nur in Kempten hätte man geeignete Immobilien für ein großes Ankerzentrum wie in Donauwörth gefunden. Dort war aber offenbar der Widerstand zu groß.

Kein neues Ankerzentrum in Schwaben

Aus diesem Grund geht Schwaben als einziger Regierungsbezirk in Bayern ab 2020 wieder über zur dezentralen Unterbringung: Statt in einem Ankerzentrum werden die Flüchtlinge dann in sieben kleineren Unterkünften wohnen, etwa in Augsburg, Mering oder Neu-Ulm. Mitarbeiter der Regierung von Schwaben und verschiedener Wohlfahrtsverbände sollen sich dort um die Flüchtlinge kümmern, teilt die Regierung von Schwaben mit. Bereits jetzt wohnen in den Zweigstellen in Augsburg und Mering 237 Personen. Die behördlichen Dinge werden allerdings weiter zentral geregelt, dann aber in Augsburg.

Kritik an Außenstellen des Ankerzentrums

Ehrenamtliche kritisieren, dass die Flüchtlinge, etwa in der Ankerdependance im Augsburger Kobelweg, kaum Privatsphäre hätten, es keine Deutschkurse gebe und sie nicht kochen dürften.

Lange Aufenthalte im Ankerzentrum

Im Donauwörther Ankerzentrum leben derzeit noch an die 700 Menschen, vor allem aus der Türkei sowie Gambia und Nigeria. Ein Vorteil der Einrichtung: Alle Behörden seien vor Ort, so Frank Kurtenbach von der Regierung von Schwaben, die Bearbeitung eines Asylverfahrens dauere damit im Schnitt nur noch etwa drei Monate. Insbesondere die Flüchtlinge, deren Asylantrag abgelehnt wurde, oder die zuerst in anderen Ländern registriert wurden und dorthin zurücksollen, bleiben jedoch weitaus länger im Ankerzentrum. Zum einen nehmen Länder wie Italien nur wenige Flüchtlinge zurück. Zum anderen gibt es Probleme bei den Abschiebungen.

Etliche erfolglose Abschiebeversuche

Etwa 15 bis 20 Abschiebeversuche gebe es derzeit pro Woche, sagt der stellvertretende Inspektionsleiter Gerhard Bißwanger. Die Polizeiinspektion in der Kleinstadt Donauwörth sei damit sehr gefordert. 227 Mal sei man in den vergangenen zwölf Monaten ausgerückt, um Einzelpersonen oder Familien abzuholen. Jedoch habe man den Auftrag in nur 25 Fällen erledigen können. Damit sei nur etwa jeder zehnte Einsatz erfolgreich. Immer wieder seien Flüchtlinge in der großen Einrichtung nicht auffindbar oder kündigten Widerstand an. In solchen Fällen nehmen die Polizisten die Flüchtlinge in der Regel nicht mit.

Polizei wegen der Abschiebungen überlastet

Laut Bißwanger wird die Polizeiinspektion zwar von den umliegenden Dienststellen sowie Beamten vom Polizeipräsidium Schwaben Nord in Augsburg unterstützt, eine von zwei in der Nacht verfügbaren Donauwörther Streifen rückt aber immer mit aus. Diese Beamten fehlten dann tagsüber im Dienst. Die Regierung von Schwaben teilt mit, dass 76 Personen seit dem 1.8.2018 abgeschoben werden konnten, darunter auch viele Familien.