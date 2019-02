Umstritten und erfolgreich? Zehn Jahre Stadtgalerie Schweinfurt

Stadtgalerie-Betreiber ECE strebt "Vollvermietung" an

Der Betreiber ECE schreibt auf Anfrage von BR24, dass nach zehn Jahren viele der Mietverträge in der Stadtgalerie turnusgemäß auslaufen würden. Viele Verträge seien aber bereits oder würden noch mit den Mietern verlängert. Welche Mieter neu in die Stadtgalerie kämen, könne man noch nicht sagen. Mehr als 20 Geschäfte würden nach kurzem Umbau "in neuem Glanz" erstrahlen.

"Nach vollständigem Abschluss unserer Umstrukturierung ist abermals eine Vollvermietung von knapp 100 Geschäften mit über 700 Mitarbeitern avisiert." ECE Projektmanagemant, Betreiberfirma der Stadtgalerie

Handelsverband sieht Stadt in der Pflicht

Axel Schöll vom Handelsverband Bayern ist weniger optimistisch gestimmt. Seiner Ansicht nach haben sich Prognosen, dass Menschen bis aus Erfurt zum Einkaufen nach Schweinfurt kämen, nicht bewahrheitet. Damit Schweinfurt für potentielle Kundschaft langfristig wieder attraktiv wird, erwartet Axel Schöll, dass die Stadt nun Geld in die Hand nimmt, um die Innenstadt zum Beispiel mit mehr Grün und mehr Sitzmöglichkeiten auszustatten.

Händler beklagt "Vertrag mit Handschellen"

Kritik kommt auch von anderer Seite. Ein ehemaliger Ladenbesitzer in der Schweinfurter Stadtgalerie, der namentlich nicht genannt werden will, bezeichnet seinen Mietvertrag als einen "Vertrag mit Handschellen". Man habe jeden Monat seine Umsätze an ECE melden müssen. Bei Überschreitung einer gewissen Umsatzhöhe sei ECE automatisch mit zehn Prozent am Umsatz des Ladenmieters beteiligt gewesen.