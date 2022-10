> Umspannwerk Schwandorf: Neue Anlage soll Netz stabiler machen

Der Ausbau des Stromnetzes in der Oberpfalz schreitet voran. Jetzt wurde am für die Region wichtigen Umspannwerk der Firma Tennet in Schwandorf eine neue Anlage in Betrieb genommen. Sie soll die Schwankungen im Stromnetz ausgleichen.