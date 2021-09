Umspannwerk in Würgau: Straßensperren wegen Schwertransportern

Wegen eines Schwertransportes mit Trafos kommt es in der Nacht zum Dienstag (14.09.21) und in der Nacht zum Mittwoch (15.09.21) zwischen dem Bahnhof Lichtenfels und Scheßlitz zu Verkehrsbehinderungen. Transportiert wird ein Trafo für das Umspannwerk im Scheßlitzer Stadtteil Würgau.

Wie die Verkehrspolizei auf Nachfrage des BR mitteilt, ist dafür ein mehr als 500 Tonnen schweres, vier Meter breites und 60 Meter langes Fahrzeug unterwegs, das nicht überholt werden kann.

B173 bei Lichtenfels teilweise gesperrt

Ab Montagabend, 22.00 Uhr, wird die Strecke vor dem Fahrzeug daher abschnittsweise komplett gesperrt. Konkret handelt es sich um die B173 von Lichtenfels bis Hochstadt am Main, die Kreisstraße LIF4 bis Roth, die Staatsstraße 2203 bis Altenkunstadt, die Staatsstraße 2191 bis Weismain und die Kreisstraße LIF19 bis kurz vor Modschiedel.

Dort macht der Schwertransport gegen 06.00 Uhr am Dienstagmorgen Halt, bis er am Dienstagabend um 22.00 Uhr weiter nach Würgau rollt – und zwar über die Staatsstraße 2190 bis Roßdorf am Berg, die Kreisstraße BA28 bis Steinfeld, die B22 bis Würgau und die Staatsstraße 2190 bis zum Umspannwerk.

Drei weitere Schwertransporte geplant

Weil dort insgesamt vier neue Trafos gebraucht werden, wiederholt sich der Vorgang in den nächsten Wochen noch insgesamt drei Mal. Und zwar voraussichtlich in der Nacht zum 23. September, in der Nacht zum 30. September sowie in der Nacht zum 7. Oktober.