Umsonstladen für Geflüchtete und Bedürftige in Neumarkt

Wenn sich die Ladentüren von "Mia and Friends" im Untergeschoss des "NeuenMarkt" in Neumarkt in der Oberpfalz öffnen, dann dauert es nicht lange, bis sich eine Schlange bildet. Die Kunden: 100 bis 200 pro Tag und besonders viele kommen aus der Ukraine. Den Leuten fehlt es vor allem an den ganz alltäglichen Sachen, erklärt Nicole Ishikawa von den Maltesern.

Besonders wichtig: Spielsachen, Haushaltsgegenstände und Koffer

Nicole Ishikawa hat das Konzept des Umsonstladens in Neumarkt mitentwickelt. Die Idee dahinter: Menschen, die Hilfe brauchen, sollen diese so schnell und so würdevoll wie möglich bekommen.

"Stellen Sie sich vor, Sie kommen in eine möblierte aber leere Wohnung. Was braucht man da? Staubsauger, Topf, Handtücher, Bettwäsche. Es ist ja auch so, dass die Menschen in temporären Wohnsituationen sind und von da aus wieder umziehen", so Nicole Ishikawa. Bei Kindern seien Spielsachen besonders beliebt. Auch Koffer stehen oben auf der Einkaufsliste.

Passt nicht? Die Kunden bringen es wieder in den Laden

Darum funktioniert das "Einkaufen" auch wie in einem richtigen Laden. Die Kunden nehmen am Eingang einen Korb und können selbst aussuchen, was ihnen gefällt – nur an einer Kasse anstehen müssen sie nicht. Wenn etwas doch nicht richtig passt, dann bringen die meisten es auch wieder zurück in den Laden, damit es einen anderen Besitzer findet.

Bis zu 30 Kisten täglich: Spendenbereitschaft ist hoch

Mit Blick auf den Sommer wird besonders Badekleidung gebraucht. Auch Töpfe, Wasserkocher oder Koffer haben meist nach wenigen Minuten, nachdem sie gespendet wurden, einen neuen Besitzer. Die Spendenbereitschaft ist nach wie vor hoch. Immer noch werden bis zu 30 Kisten Spenden täglich im Laden abgegeben. Alles wird begutachtet und anschließend verräumt.

Geflüchtete helfen selbst mit

Dabei hilft auch die 33-Jährige Olga. Sie ist mit ihrer Tochter und Mutter aus der Ukraine geflüchtet. Nachdem sie selbst im Umsonstladen Hilfe bekam, will sie das nun weitergeben. Sie mittlerweile selbst im "Mia and Friends" - berät auch Ukrainisch, hilft die richtige Größe zu finden.

"Mir gefällt es hier sehr mit den Leuten zu arbeiten, zu helfen. Die Atmosphäre ist sehr gut. Alle haben mich mit offenen Armen aufgenommen und ich bin ihnen wirklich sehr dankbar. Und darum möchte ich auch den Leuten helfen. Dadurch habe ich hier schon viele Freunde gefunden", so die 33-Jährige.

Positiv-Beispiel wie Integration gelingen kann

Der Umsonst-Laden soll ein positives Beispiel sein, wie Integration gelingen kann. Das ist das Ziel von Mimoza Marku, der Integrationslotsin der Malteser im Landkreises Neumarkt. "Das ist auch ein besonderer Punkt. Die Leute kommen gerne zu uns – auch ohne Sprachkenntnisse, weil ihnen hier von ihren Landsleuten geholfen wird."

Solange es noch keinen neuen Mieter für den Laden im Einkaufszentrum gibt, kann der Umsonst-Laden dortbleiben. Die Malteser hoffen, dass das noch eine Weile sein wird.