Umsonst und draußen: Posaunenchor musiziert trotz Corona

Keine Konzerte, kein Kino, keine Kneipe: Live-Musik hören kann man derzeit nur, wenn man selber spielt oder der Nachbar das tut. In Ebersberg gibt es jeden Abend ein Konzert zum Mitsingen an verschiedenen Orten: Punkt 19.03 Uhr schallt es aus vielen Gärten: "Der Mond ist aufgegangen".

Weil der Posaunenchor nicht proben darf und Musik nun mal glücklich macht, haben sich die Bläser der evangelischen Gemeinde Ebersberg einem Aufruf der Evangelischen Landeskirche angeschlossen.

Ein Termin gibt Sicherheit und Halt

Es ist für alle Posaunisten und Trompeter ein wichtiger Termin am Tag. 19.03 Uhr wird angeblasen; die Noten für das Lied nach der Fassung von Max Reger hat der Dirigent des Posaunenchors Philipp Hasselt ins Internet gestellt, so kann jedes Instrument, egal ob in B-, ES- oder F-Stimmung, mitspielen. Ein katholischer Komponist für eine evangelische Aktion. So klingt es in Ebersberg also in einigen Vierteln besinnlich.

Konzerte mit "social distance"

Vor dem Gemeindehaus steht Pfarrer Ezard Everts mit Sohn und Frau, an den meisten Abenden gesellen sich weitere Bläser dazu. Zuvor entzündet der Pfarrer immer die Osterkerze in der Kirche: Das Ritual gibt auch ihm Halt in chaotischen Zeiten, wie er sagt. Und es geht auch darum, ein Licht hinauszutragen mit dem alten Volkslied. "Der Mond ist aufgegangen" ist ein vertontes Gedicht von Matthias Claudius, einem Lyriker der Romantik. Fast jeder kennt es: In seinen sieben Strophen handelt es, passend zu den heutigen Zeiten, von Abendstimmung, Vergänglichkeit, Demut und Hoffnung.

Wer kann, bläst an

Fast der halbe Posaunenchor ist mit von der Partie, paarweise oder ganze Familien stehen nach dem Abendläuten im Garten oder spielen bei schlechtem Wetter durchs offene Fenster, wobei es noch nie geregnet hat. Seit dem 18. März haben viele keinen Tag ausgelassen. Für den Dirigenten des Posaunenchors, Philipp Hasselt, der auch Bassposaune bei den Münchner Symphoniker spielt, ist dieser Termin auch die einzige Möglichkeit, mit anderen zu proben. Er vermisse das gemeinsame Musizieren mit Kollegen, und so fühle man sich zumindest über den Ort hinweg verbunden.

Ein Miteinander in schwierigen Zeiten

Dankbar sind auch die Nachbarn. Für sie ist es ein fester Bestandteil des Tages, viele kommen kurz vor 19 Uhr an ein Fenster oder vor die Tür, singen mit, manche tanzen. Denn meist gibt es nach dem Abendlied noch anderes Stücke. Kirchenlieder zum Mitsingen oder Klassiker wie "Rehragout" und "What a wonderful world" zum Mitswingen. Auch Familie Hacker ist dabei. Als sie einige Tage aussetzten, weil sie nicht sicher waren, ob es nicht doch die Nachbarn nervt, kam ein Nachbar und meinte: Ohne das Abendlied fehlt ihm der wichtige Abschluss des Tages. Und so wollen alle auch weiterspielen, bis die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben sind und der Posaunenchor wieder gemeinsam proben und auftreten kann. In Übung sind sie dann auf jeden Fall geblieben.

Text und Noten hat der Posaunenchor hier ins Internet gestellt.