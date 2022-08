Umsonst und Draußen: Nürnberger Brückenfestival wieder am Start

Zwei Mal musste das Brückenfestival wegen der Corona-Pandemie entfallen. Nun lockt es das Publikum wieder mit einem vollen Programm auf drei Bühnen unter und neben der Nürnberger Theodor-Heuss-Brücke im Pegnitztal-West.

Von Punk bis Techno

Mit dabei sind zum Beispiel Akne Kid Joe, die Freitagabend auf der Hauptbühne auftreten. Die Nürnberger Punkband ist mit zwei Alben bereits in den deutschen Charts erschienen und hat in diesem Jahr auch den Nürnberger Kulturpreis erhalten. Die Jury ehrte den "eckigen, kantigen, kritischen, klugen und witzigen Punk". Am Samstag tritt auf der Hauptbühne das Münchner Techno-Jazz -Trio LBT auf, das Techno rein akustisch auf Klavier, Kontrabass und Schlagzeug erzeugt – ohne Computer oder Synthesizer.

Nach den Konzerten unter der Brücke können die Gäste bei Aftershow-Partys im Stadtteilzentrum Desi oder in der Musikzentrale MUZ bis in den frühen Morgen weiterfeiern, wenn sie denn möchten.

Ehrenamtliche stemmen Brückenfestival

Das Brückenfestival hat sich über die Jahre als feste Größe in der Nürnberger Musikszene etabliert. Vor der Pandemie feierten hier bis zu 30.000 Besucher unter der Theodor-Heuss-Brücke. Und das bei freiem Eintritt. Das Umsonst-und-Draußen-Festival wird komplett von Ehrenamtlichen gestemmt.

Rund 100 freiwillige Helfer bauen die Bühnen auf und ab und auch sonst wird alles in Eigenregie geregelt. Finanziert wird das Festival hauptsächlich durch den Getränkeverkauf vor Ort. Hinter der Veranstaltung steckt der gleichnamige Verein Brückenfestival, der auf seiner Homepage derzeit auch nach neuen Helfern für das Team sucht.

Alle Infos und das Line-Up des Festivals finden sich auf der Homepage des Brückenfestivals. Los geht’s am Freitag (12.08.22) um 18.00 Uhr und am Samstag (12.08.22) ab 15.00 Uhr.