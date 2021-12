Umsatzstärkstes Wochenende: Gemischte Gefühle bei Einzelhändlern

In diesem Jahr kommt für den Einzelhandel alles zusammen: Onlineshopping-Boom und Corona. Die dadurch geltenden Verschärfungen sorgen dafür, dass weniger Kunden in die Läden kommen und weniger Umsatz gemacht wird. Die Meinungen darüber gehen bei den Regensburger Einzelhändlern auseinander.

Weniger Menschen, dafür stressfreier

Die Regensburger Altstadt war am umsatzstärksten Tag im Jahr, dem Samstag vor Weihnachten, belebt und gut gefüllt, wenn auch nicht so voll wie in früheren Jahren. Wie Christoph Wacht vom Bastel- und Künstlergeschäft "Farben Eckert" in der Innenstadt dem BR am Samstag (18.12.) sagte, nehme er weniger Menschen wahr, die ihre Weihnachtseinkäufe in der Altstadt erledigen. Der Einzelhändler sieht es dennoch gelassen: "Man schiebt sich nicht mehr ganz so durch die Stadt durch. Ich finde es einfach viel entspannter."

Einzelhändler befürwortet 2G-Regelung

Ladenbesitzer Wacht ist mit seinem bisherigen Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr zufrieden. Unter den gegebenen Umständen liefe es sehr gut für "Farben Eckert". Trotzdem sei es weniger als in den Jahren vor Corona. Außerdem verteilten sich die Einnahmen jetzt anders. So mache er mittlerweile im Gegensatz zu den letzten Jahren mehr Umsatz unter der Woche. "Am Samstag ist es ein bisschen ruhiger geworden, aber das hat auch seinen Vorteil, weil die Leute einfach bei uns im Laden sicherer sind und sich länger bei uns umschauen können", so Wacht. Er befürwortet außerdem die 2G-Regelung im Einzelhandel: "Unsere Kunden fühlen sich sicherer. Wir fühlen uns sicherer und unsere Angehörigen fühlen sich dadurch sicherer."

Händler: bis zu 50 Prozent weniger Umsatz

Dieser Meinung sind aber nicht alle Einzelhändler in Regensburg. Wie der Vorsitzende des Vereins "Regensburger Kaufleute e.V.", Armin Gebhard, dem BR am Samstag sagte, bedeuteten die derzeitigen Verschärfungen eine "Katastrophe für den Einzelhandel". Zwar könne er nicht für alle sprechen, da es immer auf die Branche ankäme, generell mache der Einzelhandel - im Vergleich zu 2019 - derzeit aber nur einen Umsatz von 40 bis 50 Prozent, so Gebhard.

Auch Onlineshopping-Boom ein Problem

Schuld am Umsatzrückgang sei aber nicht nur die 2G-Regelung im Einzelhandel, auch der Onlineshopping-Boom sorge bei den lokalen Händlern derzeit für einen Einbruch im Weihnachtsgeschäft. Gebhard, der Inhaber eines Herrenausstatters und Trachtengeschäfts ist, erhofft sich von den letzten Tagen vor Weihnachten, "dass der ein oder andere sich besinnt, wieder vor allem auf die heimischen Händler zurückzugreifen und noch mal bei seinen täglichen Aktivitäten im Internet überlegt: Wo klicke ich denn? Möchte ich amerikanische Super-Reiche unterstützen?"

Kunden nehmen Verschärfungen gelassen

Dass Kunden von den derzeitigen Beschränkungen genervt seien, könnten beide Einzelhändler nicht behaupten. "Ganz im Gegenteil. Die Kunden kommen, haben ihren Ausweis schon parat, zeigen uns sofort ihr Impfzertifikat und sind bereit mitzuhelfen, diese Pandemie irgendwie wieder zu bezwingen", sagt Christoph Wacht.

Das zeigt auch eine nicht-repräsentative BR-Umfrage in der Regensburger Innenstadt. Eine Regensburgerin hat ihre Maske vergessen, ein Kunde bei "Farben Eckert" seinen Ausweis. Beide drehen anstandslos wieder um, fahren nach Hause, um Maske und Ausweis zu holen: "Hilft ja nichts", sagt die Regensburgerin lächelnd. Ein junges Paar ergänzt: "Gerade weil das Online-Shopping so boomt, ist es mal wieder schön in kleinere Geschäfte zu gehen. Das hat nach wie vor was. Auch mit einer Schlange davor."