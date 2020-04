Umsatzrückgänge auch bei Airbus Helicopters in Donauwörth

Nach der Veröffentlichung eines Brandbriefs von Airbus-Chef Guillaume Faury an die Beschäftigten wegen der drastischen Umsatzeinbrüche laufen auch in Donauwörth Gespräche der Unternehmensleitung mit den Sozialpartnern. Allerdings sei die Hubschraubersparte nicht so sehr betroffen wie die Flugzeugsparte.

Kein drastischer Umsatzeinbruch bei Hubschraubern

Hubschrauber würden weiter ausgeliefert, so ein Unternehmenssprecher, noch diese Woche würde beispielsweise der ADAC einen Hubschrauber aus Donauwörth erhalten. Die Situation im Hubschrauberbereich sei eine andere als in der Luftfahrt, da Hubschrauber in der Regel für hoheitliche Zwecke genutzt würden und vor allem an Behörden ausgeliefert würden, nicht an Unternehmen. Hier sehe er im Moment keinen drastischen Einbruch.

Gespräche über Flugzeugsparte laufen

Allerdings sind am Werk in Donauwörth auch etwa 500 Mitarbeiter mit der Fertigung von Türen und Toren für Airbus beschäftigt. Da die Gespräche derzeit laufen, war der Betriebsrat im Moment nicht zu sprechen.