Umplanungen und Absagen: Weihnachtsmärkte in Oberbayern

Der Christkindlmarkt auf der Fraueninsel im Chiemsee ist bereits abgesagt worden. "Die Sicherheit und das Wohl aller hat für uns oberste Priorität. Mit der Absage des Marktes möchten wir Einheimische wie auch unsere Gäste schützen und wir sind uns sicher, dass die Menschen aufgrund der unsicheren Corona-Lage Verständnis für diese notwendige Entscheidung haben", so begründet die Geschäftsführerin der Prien Marketing GmbH Andrea Hübner die Absage. Auf ein Stück Inselweihnacht kann man sich allerdings trotzdem freuen – die begleitenden Adventskonzerte sollen nicht gestrichen werden und sind weiter in Vorbereitung.

Gestrichen: Der Tegernseer Adventszauber

Der Tegernseer Adventszauber wird wegen des Coronavirus komplett gestrichen. In Garmisch-Partenkirchen soll es nach derzeitigem Stand heuer keinen Weihnachtsmarkt geben. In Bad Tölz soll eventuell nächste Woche eine Entscheidung fallen. In Bad Kohlgrub gibt es noch keine konkreten Planungen.

München: Ausdünnung der Marktstände?

Auch in der Stadt München ist noch alles unklar. Eine Entscheidung, ob und in welcher Form es 2020 einen Christkindlmarkt geben wird, soll spätestens im Herbst fallen, teilten die Verantwortlichen im Juli mit. Die Stadt arbeite an einem Hygienekonzept. Denkbar sei eine "Ausdünnung" der Marktstände.

Ortsänderung in Fürstenfeldbruck

Auch in Dachau, Freising und Erding ist noch nicht entschieden, ob es dort heuer Weihnachtsmärkte geben wird.

In Fürstenfeldbruck soll der Christkindlmarkt vom Viehmarktplatz auf den Volksfestplatz verlegt werden, weil dort genug Platz sei, um ein Hygienekonzept mit Höchstbesucherzahl, Abstandsregeln und Maskenpflicht sinnvoll umzusetzen.