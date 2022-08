Umjubelte Zieleinfahrt der BR-Radltour in Aichach

Diesmal meinte es das Wetter besser mit den Radlern, vielleicht sogar ein bisschen zu gut. Viele der Teilnehmer hatten mit den Temperaturen zu kämpfen, die deutlich über 30 Grad in der Sonne lagen. Rund um das Ziel stellten sich etwa 3.000 Menschen zum Teil in die pralle Sonne, um die 800 Teilnehmer zu begrüßen. Schon kurz nach dem Start in Freising hatte sich gezeigt, wie beliebt die BR-Radltour ist.

Alleine in Allershausen waren bei der Durchfahrt mehrere hundert Menschen im Ort verteilt am Straßenrand, in anderen Gemeinden spielten sogar Musik-Kapellen für vorbeikommende Radler. Während der Wasserpausen wurde jeder noch so kleine Platz im Schatten genutzt und bei der Mittagspause in Odelzhausen wurden sogar einige müde Radlerwaden im Brunnen wieder frisch gemacht.

Stärkung aus der JVA für die Königsetappe

Wer allerdings meint, dass die vierte Etappe schwer war, der sollte einen Blick auf das Teilstück vom Donnerstag werfen. Wolfgang Slama, Chef der BR-Radltour, spricht von der Königsetappe: "Es ist mit 96 Kilometern das längste Teilstück und das schwierige ist, dass erst im letzten Viertel die Steigungen beginnen. Man ist schon ziemlich ausgelaugt und dann kommen auch noch diese Rampen daher." Die Radlerinnen und Radler werden also alle Kraft brauchen. Die holen sie sich hoffentlich beim vorbereiteten Frühstück. Die Semmeln dazu kommen aus der Bäckerei der Justizvollzugsanstalt Aichach. Bei der Radltour ist halt vieles ganz besonders.

Am Abend Party mit Leony und Lienne

Gefeiert wird am Abend auf dem Volksfestplatz in Aichach. Auf der Bühne steht dann Leony, die mit ihrem Hit "Remedy" im Frühjahr über mehrere Wochen in den Top-Ten der deutschen Charts war. Außerdem wird die Augsburg Nachwuchskünstlerin Lienne zu sehen sein. Markus Riese, Marketing Chef des Bayerischen Rundfunks und Gesamtverantwortlicher für die Radltour, der selbst auf jeder Etappe dabei ist, sagte: "Zwei Dinge freuen mich nach dieser heißen Etappe ganz besonders: Zum einen hatte Aichach endlich eine trockene Zieleinfahrt der BR-Radltour, zum anderen haben die Schwaben gezeigt, dass sie komplett aus sich herausgehen können. Die letzten Meter durch die Altstadt waren unglaublich emotional."