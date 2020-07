Umgestürzter Tanklaster sorgt für lange Staus

Auf der A93 in Regensburg hat am Dienstagabend ein umgestürzter Lastwagen für erhebliche Verkehrsbehinderungen im abendlichen Berufsverkehr gesorgt. Der mit Fettresten beladene Tanklaster hatte sich laut Polizei am Autobahnkreuz beim Einfahren in die A93 aufgeschaukelt.

Tanklaster schaukelte sich auf und kippte auf die Fahrbahn

Der 38-jährige Fahrer konnte den Laster nicht mehr abfangen, so dass dieser umstürzte und zwischen den Anschlussstellen Kumpfmühl und Königswiesen auf der Fahrbahn liegen blieb. Fahrer und Beifahrer wurden verletzt und wurden in Krankenhäuser gebracht, so die Polizei. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Autobahn musste zunächst in Fahrtrichtung Hof komplett gesperrt werden, mitunter wurde der Verkehr auch über den Standstreifen vorbeigeleitet.

Bergungsarbeiten dauerten über fünf Stunden

Es bildete sich ein Stau von mehreren Kilometern Länge. Zeitweise staute sich der Verkehr auf der A93 zurück bis zur Anschlussstelle Bad Abbach. Erst nach etwa fünf Stunden konnte die Autobahn gegen 21.30 Uhr wieder freigegeben werden, so ein Polizeisprecher. Bei dem Unfall war auch der Fahrbahnbelag beschädigt worden. Die Polizei schätzt den Sachschaden zwischen 50.000 und 100.000 Euro.