vor etwa einer Stunde

Umgestürzte Bäume: Unwetter trifft Oberfranken nur leicht

In der vergangenen Nacht haben in etlichen Teilen Bayerns erneut Unwetter getobt. Die Einsatzkräfte in Oberfranken mussten glücklicherweise meist nur wegen Verkehrsbehinderungen auf Nebenstraßen ausrücken.