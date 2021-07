Umgestaltung der Zeppelintribüne: Kampf gegen die Nässe

Die Nässe ist im Inneren der Nürnberger Zeppelintribüne überall. Durch die provisorisch abgedichteten Dächer läuft das Regenwasser seit über 50 Jahren ins Gebäude. Damals 1967 wurden die Säulengänge gesprengt. Seit über 10 Jahren kämpft das städtische Hochbauamt gegen den Verfall in den Treppenhäusern.

Ein Treppenhaus trocken – ein anderes soll folgen

Das äußerste Treppenhaus ist seit fünf Jahren trockengelegt. Hier hat das Nürnberger Hochbauamt die Decke abgedichtet und neue Entwässerungsrohre gebaut. Um die Nässe aus den Wänden zu bekommen, haben sie ein einfaches und doch hoch wirksames Verfahren entwickelt. Die Feuchtigkeit wird mit Hilfe der Raumluft ausgeleitet. Das heißt: Wenn es draußen trockener ist als drinnen, geht computergesteuert eine Öffnung auf, lässt die trockene Luft in den Raum. Ventilatoren auf den anderen Seit ziehen dann die feucht gewordene Luft auf der anderen Seite wieder heraus.

Zeppelinfeld als Lern- und Freizeitort

Das Konzept der Umgestaltung sieht vor, dass das Innere der Tribüne für Besucherinnen und Besucher geöffnet wird. Damit die Nachwelt das Aufmarschgelände gefahrlos betreten kann, soll das Gebäude abgedichtet und entfeuchtet werden. In den kommenden Jahren soll nach diesem Prinzip ein weiteres Treppenhaus begehbar gemacht werden und fürs Publikum öffnen.

85 Millionen für Instandhaltung der Zeppelintribüne

85 Millionen Euro stehen für die Instandhaltung bereit. Davon übernimmt der Bund die Hälfte, das Land Bayern und die Stadt Nürnberg teilen sich die zweite Hälfte.

"Wir sind der Ort der Täter, die Zeitzeugen sind nicht mehr da. Wer erzählt dann unsere Geschichte? Genau deshalb ist es wichtig so einen Ort für die kommenden Generationen zu erhalten." Marcus König (CSU), Oberbürgermeister Nürnberg

Mit dem Geld soll das gesamte Gelände sicher gemacht werden und zu einem innovativen Lern- und Freizeitort umgebaut werden. Denn die Nässe betrifft nicht nur den inneren Teil des Gebäudes. Durch die feuchten Mauern werden auch die äußeren Steine in Mitleidenschaft gezogen und sind zu über 60 Prozent marode.

Goldener Saal und Tribüne sollen für Besucher öffnen

Zu der Ausstellungskonzeption gehört auch den so genannten "Goldene Saal" für Besucherinnen und Besucher zu öffnen. In dem vollständig erhaltenen Saal aus der NS-Zeit mit den vielen Hakenkreuzmustern an der Decke wird eine Ausstellung als aktuelle Kommentierung integriert werden. Die Ausschreibungen dazu laufen gerade. Die Stadt rechnet mit einem Baubeginn in circa drei Jahren. Von der 370 Meter langen Tribüne ist trotzdem erst ein ganz kleiner Teil getrocknet - das Mammutprojekt "Nässe" dürfte noch Jahrzehnte dauern.