Umgekippter Traktor bedeckt Straße mit Mais

Eine Straße voll mit Mais in Hummeltal im Landkreis Bayreuth: Grund war ein Traktor, der am Montagabend umkippte. Nach ersten Angaben kam der Fahrer des Traktors auf seinem Weg nach Ottmannsreuth in einer Rille am Straßenrand ins Schlingern und kippte daraufhin mit seinem Fahrzeug um.

Fahrer leicht verletzt ins Krankenhaus

Bei dem Unfall wurden der Fahrer und ein Beifahrer leicht verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus. Die Straße musste gesperrt werden während die Feuerwehr den Mais wegräumte.