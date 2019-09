05.09.2019, 17:44 Uhr Artikel mit Bildergalerie

Umgekippter Strommast setzt Wiese in Reuth in Brand

Ein umgestürzter Strommast hat am Nachmittag in der Nordoberpfalz eine Wiese in Brand gesetzt. Einige Haushalte in der Region Erbendorf waren zeitweilig von der Stromversorgung abgeschnitten.