Umgekippte 40 Tonnen-Baumaschine geborgen

Nach einer stundenlangen Bergungsaktion wurde nun eine 40 Tonnen schwere Baumaschine bei Hutthurm im Kreis Passau aus dem Graben gezogen und verladen. Nachdem mehrere Kräne in der Nacht gescheitert waren, wurde am Morgen ein Spezialkran angefordert. Der entstandene Sachschaden befindet sich im fünfstelligen Bereich, teilt die Polizei mit.

Aufräumarbeiten bei Hutthurm

Die B12 ist nach Polizeiinformationen immer noch gesperrt. Momentan ist eine Firma damit beauftragt, das Erdreich abzutragen und die Fahrbahn zu säubern. Außerdem werden Umweltproben genommen, um sicher zu gehen, dass keine gefährlichen Stoffe ausgelaufen sind.

Die Fahrbahnsperrung wird sich noch bis in den späten Vormittag hinziehen, so ein Polizeisprecher. Es wird über Hutthurm umgeleitet. Zu größeren Problemen sei es während des Berufsverkehrs am Morgen aber nicht gekommen.

Fahrer war ins Bankett gefahren

Ein Sattelschlepper, beladen mit der schweren Brechermaschine, war am Abend auf der B12 umgekippt. Offenbar war der Fahrer ins Bankett und dann ins Schlingern gekommen. Der 50-Jährige wurde leicht verletzt. Die Bergung dauerte bis heute Morgen, da es in der Nacht nicht gelungen war, die Baumaschine hochzuziehen. Ein Spezialkran aus Deggendorf wurde angefordert. Die Bergung dauerte acht Stunden - die ganz Nacht hindurch.