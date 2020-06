Umfrage: Würden Sie die Corona-App nutzen?

Die Corona-Warn-App geht an den Start. Sie soll dabei helfen, die Infektionszahlen niedrig zu halten, neben den bestehenden Maßnahmen wie Abstandhalten und Mund-Nasen-Schutz. Die App ist jedoch freiwillig. Damit sie wirksam ist, sollte sie relativ weit verbreitet sein: Laut Experten müssten etwa 60 Prozent der Bevölkerung sie installieren. Man hat versucht, die App möglichst datenschutzfreundlich zu gestalten. Viel hängt davon ab, ob die Handynutzer der Corona-Warn-App vertrauen.

In einer nicht-repräsentativen Umfrage hat die BR radioWelt Passanten gefragt, ob sie die App herunterladen und nutzen würden. Die Antworten fielen unterschiedlich aus.

Hauptthema: Datenschutz

"Ich lade sie mir runter, weil ich glaube, sie kann im Zweifel informativ unterstützen. Und Gedanken um Datenschutz mache ich mir keine, ich glaube, da gibt es viel schlimmere Apps."

Bei gewährleistetem Datenschutz sieht eine Befragte vor allem die Vorteile der Corona-Warn-App: "Ich bin kein Freund davon, Daten wegzugeben. Oder der Gedanke, dass mein Handy getrackt wird, ist gruselig. Aber wenn es wirklich so verschlüsselt ist, finde ich es eigentlich eine ziemlich gute Sache, gerade in der Corona-Zeit, weil jetzt geht es halt um Sicherheit."

Aber auch die Gegenstimme hört man: "Nee, ich würde sie nicht herunterladen, mir ist das zu viel Kontrolle."

Quarantäne, wenn man laut App zu Infiziertem Kontakt hatte?

Eine andere Passantin würde die App zwar herunterladen und benutzen, ist aber noch unschlüssig, ob sie im "Warn"-Fall die Konsequenzen ziehen würde: "Also ob ich dann sage, okay, ich habe eventuell jemanden gesehen, ich weiß weder wo, noch weiß ich wie lange, ob ich mich dann wirklich in Selbstquarantäne begeben würde."

Einige kommen mit Smartphone-Technik nicht zurecht

Eine große Hürde ist für einige die Technik. Selbst wenn sie wollten, könnten sie die App nicht installieren: "Ich denke, ich werde sie nicht herunterladen. Ich bin technisch nicht so versiert. Ich bin Rentner und glaube: Ich kriege die noch nicht mal aufs Handy."

App als ständige Erinnerung an Corona

Und zudem spüren manche eine gewisse "Corona-Müdigkeit" und wollen nicht ständig an das Thema erinnert werden: "Man hört doch eh den ganzen Tag von Corona und sich dann auch noch die App runterladen? Dann schaue ich die ganze Zeit aufs Handy: Habe ich das, hab ich's nicht?"