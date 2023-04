Umfrage: Wie stehen Bayern zu Erneuerbaren vor ihrer Haustür?

Laut einer Umfrage des Energiekonzerns E.ON stehen die Menschen in Bayern einigen Formen der erneuerbaren Energien durchaus aufgeschlossen gegenüber – auch wenn die Anlagen in ihrer Nähe stehen. So sehen insgesamt 81 Prozent Solaranlagen auf Dächern und 59 Prozent Solarparks in der Nähe positiv, nahe Windräder und Biogasanlagen kommen bayernweit noch auf je 47 Prozent Zustimmung.

Unterfranken offen für Solar und Wind

Besonders offen zeigen sich im Bayern-Vergleich die Unterfranken. Dort befürworten 61,2 Prozent Solarparks in der Nähe der eigenen Stadt oder Gemeinde und 50,1 Prozent nahe Windräder. Auch bei Dach-Solaranlagen und Biogas liegt die Befürworter-Quote des Regierungsbezirks im Nordwesten Bayerns über dem bayerischen Schnitt.

Insgesamt sind beim Biogas aber die Schwaben mit 48,9 Prozent Befürwortung für Anlagen in ihrer Nähe am offensten, bei Solaranlagen auf Dächern gibt es in Niederbayern die höchsten Zustimmungswerte (82,6 Prozent).

Kleine regionale Unterschiede

Die geringsten Zustimmungswerte für Erneuerbare-Energie-Produktion in der Nähe gibt es bei Solaranlagen auf Dächern in Mittelfranken (80,2 Prozent) und für Solarparks in Oberfranken (57,6 Prozent). Nahe Windräder (44,5 Prozent) und Biogas-Anlagen (45,2 Prozent) haben in Oberbayern die wenigsten Freunde.

Dafür stehen die Oberbayern mit 20,4 Prozent nach den Oberpfälzern (20,5 Prozent) konventionellen Kraftwerken wie etwa Gaskraftwerken in der eigenen Nachbarschaft am positivsten gegenüber. Der bayernweite Schnitt liegt hier bei 20 Prozent.

Solar- beliebter als Windenergie

Der Ausbau erneuerbarer Energien ist in Bayern seit Jahren ein Streitthema. Gerade beim Thema Windkraft, wo Bayern auf seine Fläche gerechnet das schwächste deutsche Bundesland ist. Als wichtigster Faktor für den Zusammenbruch des Windenergie-Zubaus in Bayern gilt die 2014 verabschiedete 10H-Regel .

Gemäß dieser Regel muss die Distanz einer Windkraftanlage zur nächsten Siedlung grundsätzlich mindestens das Zehnfache der Anlagenhöhe betragen, ansonsten wird die Genehmigung deutlich erschwert. Damit blieben kaum Windkraft-Flächen in Bayern übrig. Auch, wenn diese Regel durch Eingreifen der Ampel-Regierung 2022 aufgelockert wurde, zeigte eine Auswertung aus dem April dieses Jahres, dass der Windkraftausbau Bayern weiter langsam vorangeht.

Eingeführt worden war die 10H-Regel nicht zuletzt aufgrund von Protesten aus der Bevölkerung, wie Horst Seehofer 2020 in einem Interview erklärte. Massenhaft hätten Bürger ihm vorgeworfen, dass er ihre Landschaft mit Windkraftanlagen zerstöre. Ein Blick auf die E.ON-Zahlen zeigt, dass Solar-Energie bei Bayerns Bevölkerung auch heute noch klar auf mehr Akzeptanz trifft als Wind. Passend dazu ist Bayern auch gerade bei der Produktion von Solarenergie - anders als bei der Windkraft - bundesweit vorne dabei.

Positive Sicht trotz Nähe

Zumindest in Unterfranken stellen die Windkraft-Befürworter aber offenbar mittlerweile mehr als 50 Prozent. Das gilt im Übrigen, obwohl Unterfranken schon jetzt nach Oberfranken und mit Mittelfranken in Bayern am meisten Energie aus Wind erzeugt. Windkraft-Spitzenreiter Oberfranken hat zudem nach Unterfranken in der E.ON-Umfrage die höchste Befürworter-Quote für Windräder (48,6 Prozent; Mittelfranken: 46,6 Prozent).

Dass Nähe zu schon bestehenden Anlagen die Befürwortung nicht zu senken scheint, lässt die aktuelle Umfrage auch anderweitig vermuten: So finden laut E.ON 71 Prozent der Bayern, die in der Nähe einer Photovoltaik-Freiflächenanlage wohnen, dies sehr gut oder eher gut.

Für die EON-Umfrage hat das Institut Civey rund 2.500 Menschen in Bayern befragt. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.