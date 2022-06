Umfrage: Studierende fordern 365-Euro-Ticket

Der studentische "Arbeitskreis Semesterticket" an der FAU Erlangen-Nürnberg hat unter Studierenden in Erlangen und Nürnberg eine Umfrage zur Weiterentwicklung des 365-Euro-Tickets initiiert. 50.000 Studenten haben an der Aktion teilgenommen, so der Arbeitskreis. Nun wurden die Ergebnisse veröffentlicht.

Preis ist wichtiger Faktor für Kaufentscheidung

"Die Umfrage zeigt, dass Studierende ein äquivalentes 365-Euro-Ticket benötigen, genauso wie Auszubildende oder Schülerinnen und Schüler", sagte Paulus Guter, Koordinator des Arbeitskreises Studententicket, gegenüber BR24.

57 Prozent der Studierenden hätten nach Abzug von Versicherungen und Mietkosten maximal 400 Euro im Monat zur Verfügung. "Für viele Studierende ist der Preis daher ein wichtiger Punkt für die Entscheidung, ob sie den öffentlichen Nahverkehr nutzen oder nicht", so Guter.

Reguläres Semesterticket ist 200 Euro teurer

80 Prozent der Studierenden, die aktuell keinen ÖPNV nutzen, würden die öffentlichen Nahverkehrsmittel in Anspruch nehmen, sofern es ein 365-Euro-Ticket gäbe, so ein weiteres Ergebnis der Umfrage. Das reguläre Semesterticket koste mit 564 Euro knapp 200 Euro mehr als das 365-Euro-Ticket.

Forderungen an die Politik

Mit ihren Forderungen nach einem 365-Euro-Ticket für Studenten wollen sie nun an Politikerinnen und Politiker auf Landes- und kommunaler Ebene herantreten.

50.000 Studierende beteiligen sich an Umfrage

Laut Arbeitskreis Semesterticket haben 50.000 Studierende an der Umfrage teilgenommen. Eine Mehrfachabstimmung war nicht möglich, da jeder Student einen personalisierten Link erhalten habe. Insgesamt verzeichnete der Arbeitskreis laut eigenen Angaben eine Rücklaufquote von knapp 30 Prozent.

An der Umfrage nahmen Studierende von vier Nürnberger und Erlanger Hochschulen teil: die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), die Technische Hochschule Nürnberg (TH), die Evangelische Hochschule Nürnberg (EVHN) und die Hochschule für Musik in Nürnberg (HfM).