Umfrage: Landkreis Wunsiedel soll neuen Namen bekommen

Der "Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge" könnte in Zukunft "Landkreis Fichtelgebirge" heißen. Ob die Bürger mit einer Umbenennung einverstanden sind, will der Landkreis mithilfe einer Umfrage erfahren, teilte das Landratsamt Wunsiedel mit. Die Umfrage startet am Mittwoch.

E-Mail oder Postkarte an das Landratsamt Wunsiedel

Die Landkreisbewohner können über die von Landrat Peter Berek (CSU) angestoßene Umbenennung des Landkreises auf der Beteiligungsplattform des Landkreises diskutieren. Auch können die Bürger in einer E-Mail dem Landratsamt mitteilen, warum sie für oder gegen eine Neubenennung in "Landkreis Fichtelgebirge" sind. Ebenso kann eine Postkarte an das Landratsamt gesendet werden. Die Adresse lautet: Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Kennwort Fichtelgebirge, Jean-Paul-Straße 9, 95632 Wunsiedel.

Umbenennung in "Landkreis Fichtelgbirge" ein langer Weg

Wie das Landratsamt weiter mitteilt, ist die Umbenennung eines Landkreises ein langer bürokratischer Weg. Zunächst müsste der Kreistag der Namensänderung zustimmen. Wenn er das getan habe, würde die Regierung von Oberfranken die Entscheidung prüfen. Genehmigen müsste die Umbenennung die Bayerische Staatsregierung, die eine entsprechende Verordnung erlassen könne.

Neuer Name "Landkreis Fichtelgebirge" verursacht Kosten

Eine Namensänderung verursache dem Steuerzahler allerdings Kosten, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamtes weiter. So müssten Ortseingangsschilder geändert werden, auf denen unter dem Namen der Gemeinden der Name des Landkreises aufgeführt ist. Auch das Briefpapier des Landratsamtes müsste wegen des neuen Namens ausgetauscht werden.

Nummernschild "WUN" bleibt unverändert

Sollte der "Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge" in "Landkreis Fichtelgebirge" umgetauft werden, würde vieles jedoch gleichbleiben. Das Gebiet des Landkreises würde sich geografisch nicht ändern. Auch das Kfz-Kennzeichen bliebe dasselbe.

"Fichtelgebirge" eine Marke und ein Begriff

Befürworter des "Landkreises Fichtelgebirge" argumentieren, dass das Fichtelgebirge ein bekannter geografischer Begriff sei und man damit werben könne. Auch Firmen und Betriebe würden eine Umbenennung in "Landkreis Fichtelgebirge" begrüßen, heißt es.