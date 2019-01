Unter dem Motto #FridaysForFuture wollen Schüler in ganz Deutschland ab 10 Uhr dem Unterricht fernbleiben. In mehreren bayerischen Städten gibt es zentrale Kundgebungen – darunter in München, Nürnberg und Bayreuth. Die Forderungen der Schüler: ein sofortiger Ausstieg aus der Kohle sowie einen grundsätzlich besseren Klimaschutz.

