Umfangreiche Löscharbeiten bei Wohnungsbrand in Landshut

Als die Feuerwehr eintraf, hatten sich die Flammen schon in dem Wohnhaus ausgebreitet. Ein Atemschutztrupp arbeitete sich bei starker Hitze vom Treppenhaus aus vorwärts, während parallel eine zweite Gruppe über den Balkon die Löscharbeiten aufnahm. Laut Feuerwehr konnte der Brand, der sich bereits über mehrere Zimmer erstreckte, dann Zug um Zug gelöscht werden. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt.

Nachbarn haben Feuerwehrleute mit kalten Getränken versorgt

Insgesamt waren 45 Feuerwehrleute vor Ort, die Nachkontrolle des Brandorts dauert noch an. Andere Wohnungen sollen nicht in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Die Bewohnerin der Brandwohnung kam nach kurzer ärztlicher Untersuchung bei Bekannten unter. Einen ausdrücklichen Dank richtete die Landshuter Feuerwehr an viele Nachbarn, die spontan Wasser und Kaltgetränke bereitstellten, die die Einsatzkräfte bei Temperaturen um 35 Grad gerne annahmen.