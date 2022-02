Umfahrung oder nicht? Rettenberg entscheidet selbst

Schon seit 50 Jahren wird in Rettenberg immer wieder über eine Umgehungsstraße diskutiert. Durch den Ort am Fuße des Grüntens fahren jeden Tag inzwischen 7.000 und 8.000 Fahrzeuge. Mit einer Umfahrung könnte der Verkehr innerorts um 70 Prozent reduziert werden. Ob die neue Straße gebaut werden soll, entscheiden die Rettenberger Bürgerinnen und Bürger am Sonntag.

Weniger Verkehr vs. Flächenverbrauch

Deshalb legen sich gerade zwei Bürgerinitiativen ins Zeug, um über mögliche Folgen, Chancen und Risiken der neuen Straße um den Ort zu informieren. Das Bündnis "Zukunft Rettenberg" sieht die Umfahrung als alternativlos an: mehr Sicherheit für Fußgänger, weniger Abgas und Lärm im Ort.

Die Initiative "Rettenberg für alle" befürchtet dagegen die Verlagerung des Immissionsproblems an den Ortsrand sowie Verbrauch von landwirtschaftlich bewirtschafteten Flächen. Außerdem seien alternative Lösungsmöglichkeiten, das Verkehrsproblem innerorts anzugehen, noch nicht ausgeschöpft.

Die Kosten trägt der Freistaat

Egal, wie die Entscheidung am Sonntag ausfällt - sie ist das Ende einer jahrzehntelangen Diskussion. Denn der Gemeinderat wolle sich an das Ergebnis des Ratsbegehrens und damit an den Wählerwillen halten, so Bürgermeister Nikolaus Weißinger. Gegenstand der Abstimmung ist ein Vorentwurf des staatlichen Bauamtes Kempten: Demnach soll eine 1,6 Kilometer lange Umfahrung südöstlich von Rettenberg um den Ort herum gebaut werden. Die Kosten für die Umfahrung würde zu 100 Prozent der Freistaat tragen.