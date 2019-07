04.07.2019, 05:35 Uhr

Umfahrung auf der stark befahrenen Ruselbergstrecke

Viele Autofahrer haben sich in den letzten Wochen schon gefragt: Was wird da neben der Ruselbergstrecke in der Nähe des Golfplatzes gebaut? Es ist eine Umfahrung. Auf die wird der Verkehr umgeleitet, damit eine Brücke erneuert werden kann.