Umbenennung des Willy-Sachs-Stadions hat schon 126 Unterstützer

Das Schweinfurter Willy-Sachs-Stadion soll nach Ansicht der "Initiative gegen das Vergessen" umbenannt werden. Am Montag informierte die Initiative über weitere Einzelheiten. So soll das "Willy-Sachs-Stadion" in "Sachs-Stadion" umbenannt und Willy Sachs von der Liste der Ehrenbürger gestrichen werden. Laut der Initiative unterstützen bereits 126 Persönlichkeiten diese Forderungen. "In der Reihe der verdienstvollen Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger der Stadt Schweinfurt darf kein Nazi stehen", heißt es im Antrag der Initiative wörtlich. Das "Willy-Sachs-Stadion" solle in "Sachs-Stadion" umbenannt werden, um an das positive, zum Teil auch widersprüchliche Wirken der Familie und an Tausende von Beschäftigten zu erinnern, die die Produkte und den Reichtum des Unternehmens erst ermöglicht hätten. Weiterhin solle eine Hinweistafel aufgestellt werden, um die Öffentlichkeit über die Gründe der Umbenennung zu informieren.

Stadträte unterstützen Vorhaben

Kürzlich hat auch eine fraktionsübergreifende Initiative von zehn der 44 Schweinfurter Stadträte – von der SPD, über die Linke und die Grünen bis hin zur CSU – im Stadtrat einen gleichlautenden Antrag eingereicht. Ein entsprechender Antrag ging nun an den Schweinfurter Oberbürgermeister. Über den Antrag soll der Stadtrat in einer seiner nächsten Sitzungen entscheiden. Vermutlich am 1. Dezember.

AfD hält nichts von der Umbenennung

Die AfD-Fraktion im Schweinfurter Stadtrat lehnt eine Umbenennung ab. Fraktionsvorsitzender Richard Graupner schrieb in einer Pressemitteilung unter anderem, dass die Antragsteller "ihre und unsere eigene Geschichte verleugnen" würden. Willy Sachs habe allein aus seiner Verantwortung gegenüber seinen Angestellten und seiner Familie gehandelt.

Namensgeber des Stadions wegen NSDAP-Mitgliedschaft und Zwangsarbeit in der Kritik

Willy Sachs hatte das Fußballstadion finanziert und später der Stadt Schweinfurt geschenkt. Aus Sicht der antragstellenden Stadträte auf Umbenennung und der "Initiative gegen das Vergessen" war der Industrielle Willy Sachs – Sohn von Ernst Sachs und Vater von Gunter Sachs – kein Vorbild. Im Antrag heißt es, dass Willy Sachs unbestritten ein überzeugter Nationalsozialist gewesen sei, der bereits 1933 der SA, kurze Zeit später der SS beitrat. Er habe offen die Ziele des faschistischen Regimes unterstützt und sich mit hohen NSDAP-Funktionären wie Hermann Göring, Reinhard Heydrich oder Heinrich Himmler gemein gemacht. Tausende Zwangsarbeiter seien während der Nazi-Diktatur unter seiner Ägide beschäftigt gewesen. Er sei kein Mitläufer, sondern eindeutig Täter gewesen. Die Ehrenbürgerschaft habe 1936 ein nicht demokratisch gewählter Stadtrat beschlossen. Schon das sei ein Aspekt mehr, der seine Ehrenbürgerschaft mehr als zweifelhaft erscheinen lasse.

Initiatoren fordern verantwortungsvollen Umgang mit der Geschichte

Der "Initiative gegen das Vergessen" zufolge hätten viele deutsche Städte die Widerrufung der Ehrenbürgerwürde von Nazi-Größen bereits vorangetrieben. Auch Schweinfurt solle mit seiner Geschichte verantwortungsvoll umgehen "und Willy Sachs, obwohl er Spender des Stadions war, als das sehen, was er war: Ein Nationalsozialist aus Überzeugung". Willy Sachs habe dem menschenverachtenden und verbrecherischen Regime zur Verfügung gestanden und von ihm profitiert. Initiativen zur Umbenennung des Stadions gab es schon 2001 und 2006.